Confira 7 graves erros de arbitragem até a 10ª rodada do Brasileirão

Assim como nos anos anteriores, a atual edição do Campeonato Brasileiro é cercado por críticas às decisões da arbitragem rodada após rodada. Nesta quinta-feira, Alberto Guerra, vice-presidente de futebol do Grêmio, afirmou que o que pensa sobre Sandro Meira Ricci é "impublicável". "Desde 2010 já deparo com esse árbitro. Confio em nossos atletas, no Bressan, que vinha fazendo uma partida boa, mas um pouco nervoso. A torcida pega no pé. Mas o resultado, infelizmente, passa pela arbitragem", respondeu em coletiva.

Mais recentemente, o Internacional chegou a pedir que não fossem mais escalados árbitros paulistas em seus jogos. Isso porque, a disputa da ponta da tabela com times daquele Estado, poderia influenciar as decisões dos juízes. Já a diretoria do Palmeiras decidiu enviar um DVD à CBF com imagens dos erros cometidos contra o clube até então no campeonato nacional.

Com essa ideia, o Estado separou sete erros graves cometidos pelos juízes até esta décima rodada do Campeonato Brasileiro.

1ª RODADA

Botafogo 0x1 São Paulo - Gol de Centurión foi anulado por impedimento inexistente

2ª RODADA

Ponte Preta 2x1 Palmeiras - Apesar de Gabriel Jesus estar em posição irregular, quem toca na bola é o zagueiro da Ponte Preta

3ª RODADA

Flamengo 2x2 Chapecoense - Juiz marcou pênalti na simulação de Lucas Gomes após carrinho de Juan

5ª RODADA

Palmeiras 4x3 Grêmio - Bressan, que marcou o gol do Grêmio, estava impedido no momento do toque de cabeça de Giuliano

10ª RODADA

Ponte Preta 0x4 Cruzeiro - Juiz marcou pênalti em fraco puxão de Reinaldo na camisa de Willian

10ª RODADA

Grêmio 1x2 Vitória - Dagoberto simulou pênalti no contato leve com Bressan (ao 1min do vídeo abaixo)

10ª RODADA

Atlético-MG 2x1 Corinthians - Enquanto esperava cruzamento, Marquinhos Gabriel puxou a camiseta de Erazo na frente do juiz

10ª RODADA

Atlético-MG 2x1 Corinthians - Antes de cruzar para o gol de Fred, Marcos Rocha recebeu lançamento em posição irregular