Ceni no Flamengo: confira a carreira como técnico, números, títulos e tudo sobre o treinador

Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo. O treinador deixou o Fortaleza na noite da segunda-feira e na manhã desta terça-feira foi anunciado pelo clube carioca. Será sua terceira chance em um dos 12 grandes clubes do Brasil. E agora num dos maiores. Antes do Flamengo, Ceni já havia comandado sem sucesso Cruzeiro e São Paulo, onde fez carreira como goleiro.

Ceni tem 47 anos e é um dos novos técnicos do Brasil. Tem trabalho como treinador nos últimos três anos. Embora tenha passado por três clubes, o Mito, como é chamado por torcedores (de São Paulo e Fortaleza), teve destaque apenas no Fortaleza, onde conquistou quatro títulos. Nesse curto período, Ceni coleciona conquistas importantes, mas também decepções e polêmicas.

Quem é Rogério Ceni

Como jogador, atuou toda a carreira no São Paulo. Iniciou no Sinop, do Mato Grosso, mas ainda na base foi para o time paulista e jogou pelo clube entre 1990 a 2015. Conquistou diversos títulos, entre eles dois Mundiais de Clubes (1993 e 2015), duas Libertadores (1993 e 2005) e três Brasileiros (2006, 07 e 08). Também fez parte da seleção brasileira campeã do mundo em 2002.

✅ Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo! O treinador assinou com o Mengão e comandará o Mais Querido até dezembro de 2021. Seja bem-vindo, Ceni! ‍⚫ #CeniÉDoMengão : Leonardo Moreira pic.twitter.com/KW2KMeelQ0 — Flamengo (@Flamengo) November 10, 2020

Times dirigidos

Ele se aposentou como goleiro no fim de 2015. No ano seguinte, foi auxiliar de Dunga na seleção durante a Copa América de 2016. No dia 24 de novembro de 2016, foi anunciado como novo treinador do São Paulo. Sem sucesso e com o time tricolor negociando diversos jogadores ao longo da temporada, Ceni foi demitido no dia 3 de julho de 2017, coincidentemente, após derrota para o Flamengo. Foi o seu primeiro 'baque' na nova profissão.

No dia 10 de novembro de 2017, acertou com o Fortaleza. Era o ano do centenário do clube do Nordeste. Depois de se destacar na equipe cearense, foi contratado pelo Cruzeiro e chegou ao clube mineiro no dia 11 de agosto de 2019. Encontrou em Minas muitos problemas e acabou sendo demitido no dia 26 de setembro, após desavenças com jogadores e resultados ruins. Três dias depois, dia 29 de setembro, retornou ao Fortaleza, onde estava até a segunda-feira, dia 9.

Títulos

Foram quatro títulos na carreira de Ceni como treinador: Série B do Campeonato Brasileiro (2018), Campeonato Cearense (2019 e 2020) e Copa do Nordeste (2019). Todos com o Fortaleza. O Cearense de 2020 foi conquistado há menos de um mês.

Números como treinador

No São Paulo : 34 partidas, com 14 vitórias, 11 empates e 9 derrotas.

: 34 partidas, com 14 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. No Cruzeiro : 8 jogos, sendo 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas

: 8 jogos, sendo 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas No Fortaleza (somando as duas passagens): 153 jogos, sendo 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas

Polêmicas

No São Paulo, logo em seu início de carreira, Ceni trocou farpas com o presidente do clube, Leco, quando foi demitido. O dirigente disse que Rogério não estava pronto para ser treinador, por isso não deu certo no Morumbi. O técnico respondeu em suas redes sociais: "Não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem". Desde então, o nome de Ceni virou assunto proibido na diretoria tricolor, embora seja aclamado pela torcida. Ceni ainda não venceu o São Paulo como técnico.

No Cruzeiro, ele deixou o clube um mês após ser contratado, em meio a desavenças com jogadores. O estopim foi uma declaração do meia Thiago Neves criticando a escalação em partida contra o Inter, que causou a eliminação da equipe na Copa do Brasil. "Era um jogo diferente e nós tivemos de nos adaptar a um novo esquema. Na minha opinião, você querer mudar dois, três jogadores fora de casa é muita coisa, ainda mais contra um time que vem formado. Então, improvisar jogadores é difícil, principalmente jogadores que não vêm jogando", disse o atleta. A declaração caiu como uma bomba no Cruzeiro e Ceni acabou sendo demitido após as discussões.

Relação com o Fortaleza

Embora tenha deixado o clube pela segunda vez, Ceni sai pela porta da frente. Considerado por boa parte da torcida o treinador mais importante da história do clube, o ex-goleiro conquistou títulos e se tornou referência até fora de campo, com o título de cidadão honorário da cidade de Fortaleza. É claro que há aqueles que não aprovaram sua decisão. Mas todos já sabiam que ele não ficaria no clube.

Ceni vai dirigir o São Paulo em 2021?

Mesmo não tendo prestígio com a diretoria do São Paulo, Ceni tem moral com os dois candidatos à presidência do clube - a eleição acontecerá no fim deste ano. Ambos, Julio Cesar Casares e Roberto Natel, já deram declarações sugerindo que Ceni seria o treinador do time na próxima temporada. Entretanto, o acerto com o Flamengo pode afetar até as eleições do clube, já que os dois candidatos, principalmente Casares, apostava fortemente no treinador para o ano que vem.

Quando Ceni estreia no Flamengo?

Ele vai comandar a equipe no treinamento desta terça-feira à tarde e deve ficar no banco de reservas já na partida contra o São Paulo, quarta-feira, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Curiosamente, Ceni já foi eliminado pelo seu ex-clube na fase passada do torneio, quando o Fortaleza perdeu nos pênaltis para o time de Fernando Diniz.