Confira a chance de cada seleção avançar na Copa do Mundo

Atualizado às 19h17

A última rodada da Copa do Mundo começou nesta segunda-feira com 21 seleções ainda brigando por 10 vagas. Ao fim do dia, mais dois times carimbaram a classificação nas oitavas de final: Brasil e México. As equipes se juntaram a Holanda, Chile, Argentina, Colômbia, Bélgica e Costa Rica, que já tinham se garantido na próxima fase.

O time de Felipão arrasou Camarões por 4 a 1 e viu o México bater a Croácia por 3 a 1. As duas equipes chegaram a sete pontos na tabela, mas a anfitriã levou a melhor no saldo de gols e cravou o primeiro lugar no Grupo A. A seleção brasileira terá o Chile como rival, já que a equipe sul-americana foi superada pela Holanda por 2 a 0, na Arena Corinthians, e acabou como segunda colocada do Grupo B.