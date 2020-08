Confira a lista de campeões do Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista é a competição de futebol mais antiga do Brasil. A primeira edição do torneio foi em 1902, com o título do São Paulo Athletic. De lá para cá, em todos os anos houve a disputa do Estadual. O Palmeiras é o atual campeão, após uma emocionante decisão contra o Corinthians, clube que mais vezes venceu o torneio.

O Corinthians é o clube que mais vezes conquistou a competição. Foram 30 no total. Com o título deste ano, o Palmeiras se isolou na segunda colocação no ranking, deixando o Santos para trás. O São Paulo, com 21, aparece em quarto.

Veja a lista completa de campeões do Paulistão