Confira a lista dos 10 futebolistas que mais faturaram em 2014

A France Football, uma das revistas esportivas mais conceituadas do mundo, traz em sua nova edição um estudo sobre os jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Foram considerados, além dos salários anuais que ganham de seus clubes, bônus, premiações e contratos publicitários. Assim como é dentro das quatro linhas, Messi Cristiano Ronaldo reinam. O brasileiro Neymar completa o pódio.

Em relação à lista do ano passado, Messi abriu vantagem sobre o arquirrival português e foi chamado pela revista de 'máquina de fazer dinheiro'. Pela sexta vez no topo, o argentino embolsou, em 2014, 36 milhões de euros de salário no Barcelona (cerca de R$ 127 milhões), 28 milhões de euros em contratos publicitários (R$ 96 milhões) e um milhão de euros em premiações (R$ 3,42 milhões). Cristiano Ronaldo recebeu 27 milhões de euros do Real Madrid (R$ 92,5 milhões) e 26 milhões (R$ 89 milhões) em publicidade, além dos mesmos 1 milhão de euros de bônus.