Confira a lista dos dez jogadores mais valiosos do futebol brasileiro

Cada vez mais 'enfraquecido' por clubes europeus e mercados emergentes, o futebol nacional ainda conta com jogadores valiosos. Prova disso são as estimativas de valor de mercado elaboradas pelo portal alemão Transfermarkt, que indica os dez atletas mais caros do futebol brasileiro. Jogadores que pertencem a clubes europeus e atuam emprestados no Brasil não constam na lista.

No ar desde o ano de 2000, o portal é especializado em rumores de transferência e valores de mercado referentes ao futebol mundial. Através de um estudo realizado em 2009, pesquisadores interdisciplinares do Centro de Performance Econômica da Escola de Economia e Ciência Política de Londres - um dos principais centros de pesquisa de economia do mundo - avaliaram os rumores e valores estimados pelo Transfermarkt como altamente confiáveis. Confira, abaixo, a lista dos dez jogadores mais valiosos do futebol brasileiro segundo as estimativas do Transfermarkt.