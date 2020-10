Confira a lista dos dez maiores artilheiros da seleção brasileira

A lista dos dez maiores artilheiros da seleção brasileira em jogos oficiais sofreu uma importante alteração na última terça-feira, dia 13. Os três gols marcados contra o Peru, fizeram com o que o atacante Neymar superasse Ronaldo Fenômeno e se tornasse o segundo maior artilheiro da seleção do Brasil.

Neymar chegou a marca de 64 gols, dois a mais que Ronaldo. Pelé lidera a lista com 77 gols. Algo que vale registrar é que o Rei do Futebol atingiu a marca fazendo bem menos jogos que o atual atacante. Pelé fez 92 jogos e Neymar já tem 103 partidas com a seleção.

As contas são da Fifa. Para a CBF, os números são um pouco diferentes, pois a Confederação Brasileira de Futebol leva em consideração também amistosos contra combinados e jogos que a entidade máxima do futebol mundial não conta como oficiais.

Para a CBF, Pelé lidera a lista com 95 gols, Ronaldo tem 67, Zico aparece com 66 e só depois Neymar aparece com 64. Seguindo as contas da Fifa, Neymar é o único jogador em atividade entre os dez primeiros colocados.

Confira a lista de maiores artilheiros da seleção brasileira em jogos oficiais (1914-2020):