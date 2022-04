Confira a programação dos jogos ao vivo do fim de semana no 'Estadão': todos terão minuto a minuto

Para você não se perder nas partidas do fim de semana, na abertura da Série A e B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Estadão vai divulgar às sextas-feiras a programação dos jogos que serão monstrados no portal, em tempo real, sexta, sábado e domingo. E também na segunda-feira, quando o calendário tiver jogos nesse dia. Os quatro grandes de São Paulo (Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras) sempre serão mostrados. Confira a tabela de classificação da Série A.

O leitor poderá acompanhar o minuto a minuto das partidas pelo celular ou qualquer outro aparelho de onde tiver. O Estadão mostra sempre os principais confrontos da rodada. Também tem duelos dos campeonatos europeus, como Francês, Inglês, Alemão, Espanhol, Italiano e Português. Nosso parceiro, a Est3, é responsável pelo relato.

Neste fim de semana, o Estadão destaca os jogos de abertura da Série B, com Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Ponte e alguns outros times tradicionais brigando pelas quatro vagas de acesso. O Brasileirão também dá seu primeiro chute na temporada com o Atlético-MG defendendo o título da temporada passada, com Flamengo e Palmeiras desafiando o campeão. Confira os jogos e se programe!

​SEXTA, 08/04

19h - Vasco x Vila Nova (série B)

21h30 - Bahia x Cruzeiro (série B)

SÁBADO, 09/04

10h30 - Bayern de Munique x Augsburg

16h30 - Fluminense x Santos

16h30 - Ponte Preta x Grêmio (série B)

19h - Atlético-GO x Flamengo

21h - Palmeiras x Ceará

DOMINGO, 10/04

10h - Napoli x Fiorentina

11h - Coritiba x Goiás

12h30 - Man. City x Liverpool

16h - Atlético-MG x Internacional

16h - Botafogo x Corinthians

18h - Fortaleza x Cuiabá

19h - São Paulo x Athletico-PR

19h - Avaí x América-MG

SEGUNDA, 11/04

20h - Juventude x RB Bragantino