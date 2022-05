Confira a programação dos jogos de meio de semana no 'Estadão', com decisões na Copa do Brasil

A Copa do Brasil pede passagem nessa semana para definir os classificados às oitavas de final da competição. Nesta quarta e quinta-feira acontecerá a maior parte dos confrontos de volta, com os quatro grande de São Paulo em campo, além de Cruzeiro, Fluminense, Botafogo e Flamengo.

Em vantagem no agregado, o Palmeiras vai a Londrina encarar a Juazeirense, precisando apenas do empate para se classificar. Na Neo Química Arena, o Corinthians necessita apenas de uma vitória simples para eliminar a Portuguesa-RJ no tempo normal.

Já no Morumbi, o São Paulo recebe a Juventude após empatar em 2 a 2 o jogo de ida. Uma vitória classifica o tricolor paulista, enquanto um empate leva a disputa para os pênaltis. Em situação mais delicada, o Santos volta a enfrentar o Coritiba precisando reverter a derrota de 1 a 0 no Couto Pereira.

Na Europa, o Manchester City, líder do Campeonato Inglês, joga contra o Wolverhampton para manter a vantagem sobre o Liverpool, com três jogos para o fim. A partida acontece nesta quarta-feira, às 16h15 (horário de Brasília).

Confira a cobertura completa dos jogos do Estadão:

QUARTA, 11/05

16h15 - Wolverhampton x Man. City (33ª rodada)

19h - Juazeirense x Palmeiras (Copa BR)

19h30 - Flamengo x Altos (Copa BR)

20h30 - RB Bragantino x Atlético-MG (7ª rodada)

21h30 - Vila Nova x Fluminense (Copa BR)

21h30 - Corinthians x Portuguesa-RJ (Copa BR)

QUINTA, 12/05

19h30 - Cruzeiro x Remo (Copa BR)

19h30 - São Paulo x Juventude (Copa BR)

21h30 - Botafogo x Ceilândia (Copa BR)

21h30 - Santos x Coritiba (Copa BR)