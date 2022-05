Confira a programação dos jogos desse fim de semana no 'Estadão'

A disputa pelo Brasileirão vai ganhando força. Nessa semana, confrontos pela parte de cima da tabela agitam o fim de semana de futebol, inclusive valendo a liderança. No Campeonato Inglês, Manchester City e Liverpool seguem sua competição particular pelo título, separados por apenas um ponto.

No Brasil, Corinthians e Red Bull Bragantino, líder e vice-líder, se enfrentam em Bragança Paulista. Ambos vêm de empate no meio da semana pela Libertadores, contra o Deportivo Cali e o Velez Sarsfield, respectivamente, e buscam recuperar seu bom momento no Brasileirão.

Com os bastidores inflamados pelas declarações de Jorge Jesus na última semana, o Flamengo encara o Botafogo, com os dois times sob pressão na competição. Paulo Sousa, questionado e pressionado no comando técnico do clube, vê a sombra de Jorge Jesus a cada novo tropeço. Já o alvinegro, no início do trabalho de Luís Castro, conquistou apenas cinco pontos dos 12 possíveis e busca engatar uma sequência de estabilidade dentro da competição.

Na Europa, Manchester City e Liverpool viveram momentos opostos pela Liga dos Campeões no meio da semana. Eliminados pelo Real Madrid, mas ainda na liderança do Campeonato Inglês, os "citizens" terão que "virar a chave" e encarar o Newcastle, em casa, neste domingo. Já na busca pela liderança e classificado para a final da Liga dos Campeões, o Liverpool recebe o Tottenham, tentando seguir com a ótima fase dentro da temporada.

Confira a cobertura completa dos jogos deste fim de semana no Estadão:

SÁBADO, 07/05

15h45 - Liverpool x Tottenham (Campeonato Inglês)

16h30 - Atlético-MG x América-MG (Brasileirão)

19h - Vasco x CSA (Série B)

20h30 - Athletico-PR x Ceará (Brasileirão)

DOMINGO, 08/05

11h - Flamengo x Botafogo (Brasileirão)

12h30 - Manchester City x Newcastle (Campeonato Inglês)

16h - Cruzeiro x Grêmio (Série B)

16h - Palmeiras x Fluminense (Brasileirão)

16h - Atlético-GO x Goiás (Brasileirão)

18h - RB Bragantino x Corinthians (Brasileirão)

18h - Santos x Cuiabá (Brasileirão)

19h - Juventude x Internacional (Brasileirão)

19h - Fortaleza x São Paulo (Brasileirão)

SEGUNDA, 09/05

20h - Avaí x Coritiba (Brasileirão)