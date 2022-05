Confira a programação dos jogos deste fim de semana no 'Estadão', no Brasil e na Europa

Rodada cheia de futebol neste fim de semana. Pelo Brasil e pela Europa, a bola rola nos principais campeonatos e o Estadão mostra os destaques do esporte dos próximos dias, com possibilidade de título na Itália, reta final do Campeonato Inglês e muita emoção no Brasileirão.

Líder e classificado para as oitavas do Copa do Brasil, o Corinthians, de Vítor Pereira, vai ao Beira-Rio enfrentar o Internacional no sábado, às 19h (horário de Brasília), para manter ou aumentar a vantagem que possui, atualmente de dois pontos no Brasileirão. No mesmo dia, um pouco mais cedo, às 16h30, Palmeiras e Flamengo, na parte inferior da tabela, buscam a reabilitação. O alviverde recebe o Red Bull Bragantino, enquanto os rubros-negros jogam fora de casa contra o Ceará.

Vice líder do Brasileirão, o Santos também viaja nesse fim de semana, até Goiânia, para encarar o Goiás domingo, às 19h. Mais cedo e de volta ao Morumbi, o São Paulo joga contra o Cuiabá, que demitiu o técnico Pintado após eliminação na Copa do Brasil, a partir das 16h.

Pela Europa, o Milan pode se sagrar campeão italiano. Com duas rodadas para o fim do campeonato, o time enfrenta a Atalanta, às 13h (horário de Brasília). Em caso de tropeço da Inter de Milão, o "rossonero" volta a ser campeão após 11 temporadas. Na Inglaterra, o Manchester City pode dar um passo enorme em direção ao bicampeonato inglês. Contra o West Ham, fora de casa, domingo, às 10h (horário de Brasília), os "citizens" podem terminar o fim de semana com seis pontos de vantagem contra o Liverpool, que só joga pela 37ª rodada na terça-feira, contra o Southampton.

Confira a cobertura dos jogos do Estadão, com minuto a minuto

SÁBADO, 14/05

16h30 - Ceará x Flamengo

16h30 - Palmeiras x RB Bragantino

19h - Internacional x Corinthians

19h - Atlético-MG x Atlético-GO

21h - Fluminense x Athletico-PR

DOMINGO, 15/05

10h - West Ham x Man. City

13h - Milan x Atalanta

16h - Náutico x Cruzeiro (Série B)

16h - Vasco x Bahia (Série B)

16h - São Paulo x Cuiabá

17h30 - Coritiba x América-MG

18h - Botafogo x Fortaleza

18h - Avaí x Juventude

19h - Goiás x Santos

SEGUNDA, 16/05

20h - Ituano x Grêmio (Série B)