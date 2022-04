Confira a programação dos jogos do meio de semana no 'Estadão': todos terão minuto a minuto

Com os campeonatos europeus na reta final, a volta da Copa do Brasil e o início do Campeonato Brasileiro, os confrontos do meio de semana reservam emoção para os torcedores. A partir desta terça-feira, Corinthians, São Paulo, Santos, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense disputam as partidas de ida da competição que melhor paga os clubes brasileiros.

No Campeonato Inglês, Manchester United e Liverpool, um dos maiores clássicos e rivalidades do país, acontece nesta terça-feira, em clima de decisão: os "red devils", donos da casa, precisam da vitória para seguir brigando pela classificação para a próxima Liga dos Campeões, enquanto Jurgen Klopp, Alisson, Salah, Mané e companhia estão a um ponto do líder Manchester City e não podem desperdiçar oportunidades nessa reta final de temporada.

Eliminado da Liga dos Campeões, o Paris Saint Germain terá a chance, nesta quarta-feira, de se consagrar matematicamente campeão da Ligue 1. Com desfalques de Neymar e Messi para a partida contra o Angers, a equipe garante seu 10º Campeonato Francês caso vença e o Olympique não conquiste os três pontos contra o Nantes, em jogo que acontece no mesmo horário.

Confira os jogos:

TERÇA, 19/04

16h - Liverpool x Man. United (30ª rodada)

21h30 - Fluminense x Vila Nova (Copa BR)

21h30 - Remo x Cruzeiro (Copa BR)

QUARTA, 20/04

16h - Angers x PSG

19h - Atlético-MG x Brasiliense (Copa BR)

19h30 - Juventude x São Paulo (Copa BR)

19h30 - Coritiba x Santos (Copa BR)

19h30 - Flamengo x Palmeiras (4ª rodada)

21h30 - Portuguesa-RJ x Corinthians (Copa BR)

21h30 - Ceilândia x Botafogo (Copa BR)

QUINTA, 21/04

16h30 - Real Sociedad x Barcelona

16h30 - Grêmio x Guarani (Série B)

