Confira a repercussão da goleada do Borussia sobre o Real Madrid na internet

SÃO PAULO - O atacante polonês Lewandowski marcou quatro gols na vitória de 4 a 1 do Borussia Dortmund sobre o Real Madrid, no jogo de ida da semifinal da Copa dos Campeões. O resultado surpreendente coloca o time alemão com um pé na semifinal da competição europeia.

Mesmo durante a partida, as pessoas usavam as redes sociais para comentar o andamento do jogo e fazer piadas sobre a façanha do Borussia. Alexandre Kalil, presidente do Atlético-MG, citou o time alemão e fez alusão à vitória sobre o rival Cruzeiro no Mundial de Clubes. Ronaldo, que já vestiu a camisa do Real, comemorou o gol do time de Madri antes de ver o Borussia fazer mais gols.

Confira a repercussão da vitória do Borussia Dortmund