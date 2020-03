Confira a rodada do futebol europeu deste final de semana

O futebol europeu tem duas principais atrações neste fim de semana: o duelo de Manchester, entre United e City, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, e o clássico entre Juventus e Inter de Milão, em Turim. Este jogo do Campeonato Italiano seria realizado na ultima semana, mas foi remarcado para este sábado em razão da epidemia de coronavírus na Itália.

Campeonato Italiano

O clássico entre Juventus e Inter de Milão, que brigam com a Lazio pela liderança na tabela, e os outros cinco jogos da rodada do Italiano que foram adiados para este final de semana serão disputados com portões fechados depois que o governo emitiu um decreto no qual proíbe a realização de eventos esportivos com a presença de público até o dia 3 de abril. A Lazio, que já jogou na rodada - venceu o Bologna por 2 a 0 - lidera o torneio, com 62 pontos. O Milan encara o Genoa em casa.

Domingo, 8 de março

Parma x Spal - 8h30

Milan x Genoa - 11h

Sampdoria x Verona - 11h

Udinese x Fiorentina - 14h

Juventus x Inter de Milão - 16h45

Segunda-feira, 9 de março

Sassuolo x Brescia - 14h30

Campeonato Inglês

Na Inglaterra o destaque é o confronto entre Manchester United e Manchester City, que se enfrentam no Old Trafford neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília). O time de Guardiola é o vice-líder e a equipe treinada pelo escocês Ole Gunnar Solsjkaer ocupa o quinto posto. O líder Liverpool, que recentemente perdeu a invencibilidade de 44 jogos, recebe o Bournemouth no Anfield, o Arsenal encara o West Ham, o Tottenham visita o Burnley e Chelsea e Everton se enfrentam em Londres.

Sábado, 7 de março

Liverpool x Bournemouth - 9h30

Arsenal x West Ham - 12h

Crystal Palace x Watford - 12h

Sheffield United x Norwich City - 12h

Southampton x Newcastle - 12h

Wolverhampton x Brighton - 12h

Burnley x Tottenham - 14h30

Domingo, 8 de março

Chelsea x Everton - 11h

Manchester United x Manchester City - 13h30

Segunda-feira, 9 de março

Leicester City x Aston Villa - 17h

Campeonato Alemão

Bayern de Munique, atual líder, RB Leipzig, vice-líder, e Borussia Dortmund, em terceiro, estão na corrida pelo título alemão. A equipe de Phillipe Coutinho, convocado por Tite para a seleção brasileira, joga fora de casa contra o Union Berlin, o Leipzig encara o Freiburg e o time da sensação Haaland duela com o Schalke 04.

Sexta-feira, 6 de março

Paderborn 1 x 2 Colonia

Sábado, 7 de março

Freiburg x Union Berlin - 11h30

Hertha Berlin x Werder Bremen - 11h30

Bayer Leverkusen x Eintrach Frankfurt - 11h30

Schalke 04 x Hoffenheim - 11h30

Wolfsburg x RB Leipzig - 11h30

Borussia Monchengladbach x Borussia Dortmund - 14h30

Domingo, 8 de março

Bayern de Munique x Augsburg - 11h30

Mainz x Fortuna Dusseldorf - 14h

Campeonato Espanhol

Na Espanha quem está em alta é o Real Madrid, de volta à ponta da tabela em razão do triunfo sobre o arquirrival Barcelona, de quem está na frente por dois pontos. O time de Zidane mede forças com o Betis, fora de casa, enquanto que a equipe catalã encara a Real Sociedad no Camp Nou.

Sexta-feira, 6 de março

Alavés 0 x 1 Valencia

Sábado, 7 de março

Eibar x Mallorca - 9h

Atlético de Madri x Sevilla - 12h

Barcelona x Real Sociedad - 14h30

Getafe x Celta - 17h

Domingo, 8 de março

Osasuna x Espanyol - 8h

Valladolid x Athletic Bilbao - 10h

Levante x Granada - 12h

Villareal x Leganés - 14h30

Betis x Real Madrid - 17h

Campeonato Francês

O surto de coronavírus na França forçou o adiamento do confronto entre Strasbourg e o líder Paris Saint-Germain, que seria neste sábado. Foi o primeiro jogo do torneio adiado por conta da epidemia da doença, muito presente na Europa. A região da Alsácia, em Estrasburgo, onde a partida seria realizada, é o local com mais casos de coronavírus em território francês. As outras partidas estão confirmadas.

Sexta-feira, 6 de março

Olympique de Marselha 2 x 2 Amiens

Sábado, 7 de março

Angers x Nantes - 16h

Dijon x Toulouse - 16h

Metz x Nîmes - 16h

Nice x Monaco - 16h

Reims x Brest - 16h

Domingo, 8 de março

Saint-Étienne x Bordeaux - 11h

Rennes x Montpellier - 13h

Lille x Lyon - 17h

Campeonato Português

Em Portugal, a liderança está sendo disputada ponto a ponto. O Porto é o atual líder, com 59 pontos, e recebe o Rio Ave. O Benfica, que vem logo atrás, com um ponto a menos, visita o Vitória de Setubal.

Sexta-feira, 6 de março

Braga x Portimonense

Sábado, 7 de março

Tondela x Boavista - 12h30

Vitória de Setubal x Benfica - 15h

Porto x Rio Ave - 17h30

Domingo, 8 de março