Confira a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo do Catar; Brasil estreia dia 24/11

Concluído o sorteio que definiu os grupos da Copa do Mundo do Catar, a tabela com as datas de todos os jogos já pôde ser confirmada. No entanto, apenas os horário dos jogos de abertura, oitavas, quartas, semifinal e final já são conhecidos. Os demais ainda serão desmembrados pela Fifa para atender interesses dos países e das televisões.

O Brasil fará sua estreia no Mundial no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, diante da seleção da Sérvia. O segundo jogo brasileiro será na segunda-feira, dia 28 de novembro, contra a Suíça. A seleção encerra sua participação na fase de grupo, enfrentando Camarões, no dia 02 de dezembro, uma sexta-feira. Confira a tabela completa dos jogos da Copa de 2022 (horário de Brasília):

Fase de Grupos

21/11 (segunda-feira)

7h - Catar x Equador

Senegal x Holanda

Inglaterra x Irã

EUA x País de Gales, Escócia ou Ucrânia

22/11 (terça-feira)

Argentina x Arábia Saudita

México x Polônia

França x Peru, Emirados Árabes ou Austrália

Dinamarca x Tunísia

23/11 (quarta-feira)

Espanha x Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha x Japão

Bélgica x Canadá

Marrocos x Croácia

24/11 (quinta-feira)

Brasil x Sérvia

x Sérvia Suíça x Camarões

Portugal x Gana

Uruguai x Coreia do Sul

25/11 (sexta-feira)

Catar x Senegal

Holanda x Equador

Inglaterra x EUA

País de Gales, Ucrânia ou Escócia x Irã

26/11 (sábado)

Argentina x México

Polônia x Arábia Saudita

França x Dinamarca

Tunísia x Peru, Austrália ou Emirados Árabes

27/11 (domingo)

Espanha x Alemanha

Japão x Costa Rica ou Nova Zelândia

Bélgica x Marrocos

Croácia x Canadá

28/11 (segunda-feira)

Brasil x Suíça

x Suíça Camarões x Sérvia

Portugal x Uruguai

Coreia do Sul x Gana

29/11 (terça-feira)

Holanda x Catar

Senegal x Equador

País de Gales, Escócia ou Ucrânia x Inglaterra

Irã x EUA

30/11 (quarta-feira)

Polônia x Argentina

Arábia Saudita x México

Tunísia x França

Peru, Austrália ou Emirados Árabes x Dinamarca

01/12 (quinta-feira)

Japão x Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia x Alemanha

Croácia x Bélgica

Canadá x Marrocos

02/12 (sexta-feira)

Camarões x Brasil

Sérvia x Suíça

Coreia do Sul x Portugal

Gana x Uruguai

Oitavas de final

03/12 (sábado)

12h - 1ºA x 2ºB (Jogo 49)

16h - 1ºC x 2ºD (Jogo 50)

04/12 (domingo)

12h - 1ºD x 2ºC (Jogo 52)

16h - 1ºB x 2ºA (Jogo 51)

05/12 (segunda-feira)

12h - 1ºE x 2ºF (Jogo 53)

16h - 1ºG x 2ºH (Jogo 54)*

06/12 (terça-feira)

12h - 1ºF x 2ºE (Jogo 55)

16h - 1ºH x 2ºG (Jogo 56)*

Quartas de final

09/12 (sexta-feira)

12h - Vencedor do Jogo 53 x Vencedor do Jogo 54 (Quartas de final 2)*

16h - Vencedor do Jogo 49 x Vencedor do Jogo 50 (Quartas de final 1)

10/12 (sábado)

12h - Vencedor do Jogo 55 x Vencedor do Jogo 56 (Quartas de final 4)*

16h - Vencedor do Jogo 51 x Vencedor do Jogo 52 (Quartas de final 3)

Semifinal

13/12 (terça-feira)

16h - Vencedor das Quartas de final 1 x Vencedor das Quartas de final 2 (Semifinal 1)

14/12 (quarta-feira)

16h - Vencedor das Quartas de final 3 x Vencedor das Quartas de final 4 (Semifinal 2)

Decisão de 3º Lugar

17/12 (sábado)

12h - Perdedor da Semifinal 1 x Perdedor da Semifinal 2

Final

18/12 (domingo)

12h - Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2

* Possíveis caminhos do Brasil caso passe pela fase de grupos