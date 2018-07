Confira 10 grandes promessas da Copa do Mundo sub-17, no Chile

Do último sábado, 17 de outubro, até 8 de novembro, grandes promessas do futebol mundial se encontram no Chile para a disputa da Copa do Mundo sub-17. São 24 seleções divididas em seis grupos que atuarão por oito cidades-sede. Muitos atletas que estão atuando nos campos chilenos já defendem grandes clubes de seus países de origem ou de importantes centros do futebol, como a Europa e a América do Sul. O Estado separou dez nomes que podem, em alguns anos, aparecer como protagonistas nos elencos profissionais.