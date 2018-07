Confira as 10 transações mais 'barulhentas' da atual janela europeia

A janela de transferências do futebol internacional está apenas na metade, porém, muitas idas e vindas para a temporada 2015-16 já deram o que falar no Velho Continente. Até agora, já teve ídolo trocando um rival por outro, cifras milionárias, briga com técnico e até 'coração' falando mais alto, algo raro no futebol contemporâneo.

O tetracampeão mundial com a Alemanha Bastian Schweinsteiger, por exemplo, deixou os torcedores do Bayern de Munique pedindo a saída de Pep Guardiola por ser liberado para deixar o clube após 17 anos. Como se não bastasse, o arqueiro Iker Casillas, que também já levantou taça de Copa do Mundo, deixou a meta do Real Madrid após 25 anos no clube.

Além disso, existiram as polêmicas das supostas 'supervalorizações' de Douglas Costa e Raheem Sterling, desentendimento entre Van Persie e Van Gaal no Manchester United e até time 'recusando' Drogba. Confira uma lista das 10 transferências mais impactantes até agora!