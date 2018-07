Confira as estatísticas mais curiosas da 1ª fase do Paulistão

O fim da fase de grupos do Campeonato Paulista, após as dez partidas desta quarta-feira, rendeu estatísticas curiosas, como acontece na grande maioria dos campeonatos. Com informações do portal Footstats, é possível perceber números inusitados, que tendem a refletir o modo de jogo de cada equipe.

O Audax, por exemplo, foi, disparado, o time que mais trocou passes no torneio. Apesar de ser elogiado pelo futebol 'moderno' que joga, priorizando a posse de bola e o jogo coletivo e ofensivo, a equipe não conseguiu a classificação para as quartas de final. Porém, pode-se dizer que conseguiu aplicar seu estilo de jogo: foram 7.444 passes trocados no torneio, contra 7.101 do São Paulo. O Capivariano, pior passador, trocou apenas 2.973 passes.

Também impressiona a pontaria do Corinthians, equipe com mais finalizações certas. Dos 220 arremates tentados, o Alvinegro acertou 90. O Corinthians também é o time que mais criou jogadas na fase de grupos, com 177 passes para finalização. A equipe também foi a que mais desarmou no campeonato, com 406 tentativas no total - sendo 334 certas e 72 erradas. Já o Palmeiras, por exemplo, se destaca pelo alto número de cruzamentos: foram 347, sendo apenas 68 certos. Confira outras estatísticas e números curiosos desta primeira fase do Paulistão.