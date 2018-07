Confira as principais atrações da 27ª rodada do Brasileirão

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro pode trazer algumas surpresas no fim de semana, mas poucas definições, uma vez que as equipes continuam rotina característica dessa edição: a oscilação. Quem ganha bem numa rodada e enche a torcida de esperança, vai mal na outra e toma vaias em casa, caso do São Paulo, que apenas empatou com a Chapecoense no Morumbi nesta quinta. Confira as principais atrações da disputa nesse fim de semana.

1 - Clássico no Itaquerão

O Corinthians recebe o Santos em jogo das 11h do domingo. O estádio não estará lotado porque desta vez a PM pediu para o clube segurar a carga total de ingressos em função da segurança. Trata-se de um clássico e de muita rivalidade. O Corinthians não divulga o total das vendas, ma aceitou a recomendação do policiamento de São Paulo. Não quer correr riscos de provocar brigas, embora o público das partidas das 11h tenha sido mais familiar. Em campo, a rivalidade estará acentuada por causa da possibilidade de o Santos subir na tabela, entrar no G-4 e ainda ajudar os times que perseguem o líder Corinthians. Como perdeu para o Inter no meio da semana, Tite cobra reação imediata para não se tornar refém da pressão dos que andam na frente. Se perder, pode permitir a aproximação de Atlético-MG e Grêmio, com 49 e 48 pontos, respectivamente. O Corinthians tem 54.

2 - No Pacaembu

Outro jogo importante da rodada, sábado, às 18h30, no Pacaembu, é entre Palmeiras e Grêmio. Os dois times estão na briga pelo título, com diferença de sete pontos entre si. O Palmeiras não joga no seu estádio porque ele está reservado para shows. A torcida uniformizada não gostou de ser colocada no tobogã do Paulo Machado de Carvalho e disse que não pretende 'apoiar' o time durante os 90 minutos. Vai estar presente, mas sem gritar o nome do clube. O time de Marcelo Oliveira está animado com a goleada sobre o Fluminense, com três gols de Barrios, mas sabe que vai encarar o terceiro melhor da competição. Será osso duro. O Grêmio está bem montado e também precisa ganhar para tirar a diferença de Corinthians e Atlético-MG, contando com tropeços dos rivais.

3 - Vasco e Sport

Está todo mundo de olho no drama do Vasco. A pergunta que se faz é se o time carioca vai ter forças para escapar da degola. Jorginho melhorou a pegada dos jogadores, com vitórias, mas ainda insuficientes para tirar o Vasco da lanterna da competição. O time tem 20 pontos. O Sport, que perdeu o técnico Eduardo Baptista para o Fluminense, também precisa reagir porque está ficando para trás na tabela. É 10º colocado.

4 - No Independência

Após a surra sofrida para o Santos na Vila Belmiro e a chance desperdiçada de colocar no Corinthians no meio da semana, o Atlético-MG tem parada dura contra o Flamengo em Minas. Os dois times precisam reagir. O Fla também não foi bem na rodada anterior e perdeu seu jogo para o Coritiba por 2 a 0, quebrando a boa sequência. O Flamengo é quinto e está na briga. Talvez esse seja o principal jogo do domingo.

5 - Ressacada

Depois do empate sem graça com a Chapecoense em casa, o São Paulo tem de ganhar do Avaí na Ressacada. O rival está na boca da zona de rebaixamento. Mas o time de Osorio alterna demais boas e más apresentações. O treinador disse nesta semana que a política do clube tem atrapalhado seu trabalho com o elenco. Pediu paz. O Tricolor ainda está no G-4.