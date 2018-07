Confira as qualidades e os defeitos dos times de Palmeiras e São Paulo

O clássico do próximo domingo entre Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, vai reunir dois times em crise e que passaram os últimos dias em estudo intenso sobre o rival. Com a semana sem jogos para as duas equipes, os treinadores puderam armar melhor as formações e avaliar as armas do adversário.

Os jogadores já sentem a expectativa pelo encontro. "Todo time que vem jogar com o Palmeiras em casa vem fechadinho. Temos que ter tranquilidade com a bola, saber a hora de atacar porque o contra-ataque deles é rápido", disse o atacante Keno, do Palmeiras. "Clássico é sempre difícil, decidido em detalhes. Jogar lá é difícil, o fator casa é importante, mas temos que ganhar. Tabu foi feito para ser quebrado. A fase está difícil para a gente", comentou o volante Jucilei, do São Paulo.

Para antecipar o jogo de domingo, o Estado preparou um material com os pontos fortes e fracos dos dois times:

Pontos fortes do Palmeiras:

1) Allianz Parque: Na arena o Palmeiras jamais perdeu para o rival. Em quatro jogos, foram quatro vitórias, 12 gols marcados e apenas um sofrido. A torcida já comprou até a tarde de quinta-feira 25 mil ingressos para o clássico.

2) Base mantida: Ao contrário do São Paulo, que teve muitas chegadas e saídas no elenco, o Palmeiras manteve grande parte do plantel campeão brasileiro do ano passado e continua entrosado.

3) Tempo para treinar: Pela primeira vez no ano o time teve uma semana cheia para se preparar para um clássico. O técnico Cuca fez testes, fechou treinos e os jogadores prometem mostrar uma equipe diferente em campo.

Pontos fracos do Palmeiras:

1) Bolas aéreas: Time tem sofrido muitos gols de cruzamentos e escanteios. Nos últimos três jogos (Atlético-PR, Vasco e Chapecoense) levou gols nesse tipo de jogada, que é justamente um dos pontos fortes do São Paulo.

2) Pressão: As duas últimas partidas na arena pelo Brasileiro demonstraram que o time tem sentido o nervosismo pelo momento ruim. Antes forte como mandante, o Palmeiras perdeu para Atlético-PR e Chapecoense.

3) Ataque mexido: Cuca ainda não conseguiu definir quem é o atacante titular. Willian, Deyverson e Borja têm feito um rodízio na posição.

Pontos fortes do São Paulo:

1) Bolas paradas: Os últimos seis gols do São Paulo no Campeonto Brasileiro foram marcados em jogadas que iniciaram com a bola parada: três pênaltis (contra Bahia, Cruzeiro e Avaí), dois em jogadas de escanteio (Coritiba e Cruzeiro) e um em cobrança de falta (Cruzeiro).

2) Hernanes: O capitão do time vive uma ótima fase no São Paulo. Desde que chegou, marcou cinco vezes em cinco jogos e se tornou o principal articulador de jogadas de criatividade no meio de campo. Vem sendo a referência do time dentro de campo.

3) Esquema tático mantido: A formação com duas linhas de quatro jogadores, uma ofensiva e outra de defesa, vem sendo mantida pelo técnico Dorival Junior e o elenco demonstra maior confiança nos treinos em relação a posicionamento, marcação e reposição de bola.

Pontos fracos do São Paulo:

1) 'Apagão' dos atacantes: Os atacantes titulares do São Paulo não marcam há quatro jogos. Artilheiro da equipe na temporada com 12 gols ao lado de Gilberto, Pratto não marca há cinco jogos e vem sendo questionado.

2) Troca de goleiros: Até Dorival reconhece: trocas frequentes de goleiros nunca é algo positivo. Para o jogo contra o Avaí, o treinador decidiu que Sidão voltaria a ser titular no lugar de Renan Ribeiro. A tendência é que isso se mantenha no clássico.

3) Longe da torcida: Se a temporada não vem sendo boa para o São Paulo, a torcida passou a ser um dos grandes motores do time, quebrando três recordes seguidos de público no Brasileirão. No clássico de torcida única no Allianz Parque, a pressão promete ser grande por parte dos donos da casa.