Confira cinco motivos que fazem do São Paulo um líder ameaçado

Por mais que o São Paulo permaneça no topo do Campeonato Brasileiro, a queda de rendimento no returno somada a aproximação de vários rivais fazem do time tricolor um líder bastante ameaçado. Mas por que a equipe tem dado sinais de desgaste em suas apresentações no segundo turno?

Diversos fatores ajudam a explicar o cenário atual pelos lados do Morumbi. A seguir, o ESTADO lista cinco deles.

1. Ataque tímido no returno

Ter o terceiro melhor ataque do campeonato, com 37 gols, se deve ao desempenho ofensivo da primeira metade da competição, quando a equipe balançou as redes 32 vezes em 19 jogos (média de 1,68 por partida). Nos sete que disputou até aqui pelo returno, foram apenas cinco (média de 0,71). Contra o América-MG, por exemplo, exceção ao gol de Diego Souza, a equipe não criou mais praticamente nenhuma chance. Diante do Santos, na rodada anterior, a meta do goleiro Vanderlei também não foi ameaçada.

2. Desfalques recorrentes

Aguirre viu o São Paulo engrenar na reta final do primeiro turno quando definiu seu 11 ideal e praticamente não mexeu nas peças. No returno, lesões e suspensões o fizeram mudar a equipe em todas as rodadas. A principal baixa continua sendo o meia-atacante Everton, que tenta se recuperar de uma lesão muscular a tempo de enfrentar o Botafogo, domingo, no Rio. Além dele, o lateral-direito Bruno Peres, contratado para ser o substituto de Éder Militão, que foi para Porto-POR, também passou a ser desfalque frequente nas últimas apresentações.

3. Todo mundo já conhece o líder

Quando precisou fazer as primeiras intervenções na equipe titular, Aguirre mostrou ter pleno conhecimento do elenco e por diversas vezes tirou algum coelho da cartola, como quando precisou utililizar o lateral Reinaldo na função de ponta pela primeira vez, no clássico contra o Corinthians, no primeiro turno. Ou quando usou Bruno Peres no ataque no jogo contra o Ceará após Everton ter saído, machucado (foi de Peres o gol da vitória). Agora, porém, os adversários já conhecem as alternativas tricolores, o que dificulta alguma nova surpresa preparada por Aguirre. Em linhas gerais, o líder virou uma equipe mais previsível.

4. Fator casa em baixa

Apesar de se manter invicto no Morumbi, o São Paulo perdeu rendimento como mandante. O aproveitamento caiu quase 20% em comparaçao resultados da primeira metade da competição, quando ganhou 85% dos pontos disputados em casa. Neste segundo turno, ele é de 67%. Em quatro jogos, foram duas vitórias e dois empates.

5. Perseguidores não dão trégua

Além de não estar ganhando como antes, a equipe ainda enfrenta a pressão psicológica de ver um pelotão se aproximando na tabela. Como se não bastasse o Internacional, que já tomou a liderança são-paulina por duas vezes no returno, Palmeiras (novo vice-líder), Flamengo e Grêmio também chegam para brigar pela taça, o que só aumenta o peso de um tropeço como o do último sábado, diante do América-MG. Neste cenário, qualquer nova derrapada poderá fazer a equipe perder até mais de uma posição na classificação.