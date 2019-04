Confira como estão os principais Campeonatos Estaduais do Brasil

Os principais Campeonatos Estaduais do Brasil estão na reta final. Os regionais entram em abril com os times em busca da definição de vaga nas fases decisivas. Para os clubes, além da expectativa pelos clássicos e pela disputa do título, há também o foco para o início do Campeonato Brasileiro, no fim deste mês. Confira como estão os principais Estaduais:

Campeonato Paulista

O torneio está na semifinal. Pelos jogos de ida, São Paulo e Palmeiras empataram sem gols no Morumbi e o Corinthians bateu o Santos por 2 a 1, em casa. As partidas de volta serão no próximo fim de semana. Como não há vantagem de resultados iguais ou critério de desempate por gols marcados fora de casa, em caso de igualdade ao fim das duas partidas, a disputa vai para os pênaltis.

Campeonato Carioca

Após a decisão na Taça Rio, vencida pelo Flamengo, o torneio terá agora as semifinais do Estadual no próximo fim de semana. No sábado o Flamengo encara o Fluminense e no domingo, será a vez da partida entre Vasco e Bangu. Em caso de empate, os jogos irão para os pênaltis. Os vencedores dos dois confrontos fazem a decisão, nos dois domingos seguintes.

Campeonato Mineiro

As semifinais começaram no último fim de semana. Em Varginha, o Boa empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG, que joga por um novo empate no Mineirão, no próximo domingo, para ir à final. No outro confronto, no Independência o América-MG perdeu para o Cruzeiro por 3 a 2. A equipe celeste recebe o adversário no sábado, no Mineirão, e irá à decisão mesmo se for derrotada por até um gol de diferença.

Campeonato Gaúcho

O torneio também está nas semifinais. No domingo, o Inter bateu o Caxias por 2 a 1 fora de casa e o Grêmio empatou em 0 a 0 com o São Luiz, em Ijuí. Na volta, no próximo fim de semana, os times da capital decidem a vaga para a final dentro de casa. Se houver empate no saldo de gols após as duas semifinais, o primeiro critério de desempate é o número de gols marcados como visitante. Se persistir a igualdade, a disputa será nos pênaltis.

Campeonato Catarinense

A primeira fase terá a última rodada na quarta-feira. Após 16 rodadas, três dos quatro semifinalistas estão decididos: Avaí, com 33 pontos, Chapecoense e Figueirense, com 31, estão garantidos. Resta apenas definir qual deles vai avançar com a melhor campanha. A quarta vaga de semifinalista tem quatro times candidatos: Marcílio Dias, Criciúma, Brusque e Joinville.

Campeonato Paranaense

O torneio está nas etapas finais do segundo turno, a Taça Dirceu Kruger. Pelas semifinais, o Athletico recebe o Rio Branco e o Coritiba encara o Londrina, em dois jogos únicos com decisão nos pênaltis em caso de empate. Os vencedores se enfrentam na decisão do turno, que também será em partida única. Depois, quem avançar, encontra na grande decisão do Estadual o campeão do primeiro turno, o Toledo.

Campeonato Baiano

O Estadual teve os finalistas decididos no último fim de semana. O Bahia de Feira de Santana superou o Vitória da Conquista e o Bahia superou o Atlético, de Alagoinhas. Os dois xarás começam a decidir o Campeonato Baiano no próximo dia 14, em Feira de Santana. Pelo regulamento da competição, quem vencer o confronto no placar agregado conquista o título. Se houver empate, a decisão será para os pênaltis.

Campeonato Cearense

O torneio está nas semifinais. Os jogos de ida foram no meio da última semana e volta está marcada para as duas próximas quartas-feiras: dias 3 e 10 de abril. O Fortaleza ganhou por 1 a 0 do Guarany de Sobral como visitante e pode até perder por um gol de diferença que se classifica à final. No outro confronto, o Ceará empatou em 2 a 2 contra o Floresta e precisa de um outro empate para avançar.

Campeonato Goiano

As semifinais tiveram início no último fim de semana. No sábado o Goiás, como visitante, fez 3 a 0 no Goiânia. Já no domingo, o Atlético-GO empatou em 1 a 1 com o Vila Nova, que era o mandante. As partidas de volta serão no próximo fim de semana. Goiás e Atlético-GO jogam por dois resultados iguais para avançar, já que levam vantagem por terem feito melhor campanha.