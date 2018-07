Confira como foi o desempenho dos jogadores de Felipão no fim de semana

SÃO PAULO - Com os campeonatos europeus tendo chegado à reta final, o destaque da rodada do fim de semana foram os brasileiros do Atlético de Madrid, líder do Campeonato Espanhol, à frente dos fortíssimos rivais Real Madrid e Barcelona. O zagueiro Miranda, além de ser um paredão na defesa, marcou de cabeça o gol que abriu o placar da vitória sobre o Elche por 2 a 0 - o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, de pênalti, fez o segundo.

Outro que se saiu bem na partida foi o lateral Filipe Luís. Além deles, Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, Hernanes, da Internazionale, e Luiz Gustavo, do Wolfsburg, fizeram boas partidas, para alívio de Felipão.