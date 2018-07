Confira como foi o desempenho dos jogadores do Felipão na Europa

SÃO PAULO - O Chelsea assumiu a liderança na Inglaterra com colaboração fundamental dos brasileiros da equipe. David Luiz, de novo atuando na zaga, não trabalhou muito, mas foi eficiente quando o time precisou dele. Oscar e Willian se destacaram pela rapidez e objetividade. Ramires não atuou. Na Itália, Hernanes teve excelente estreia na Inter de Milão. Mas Kaká e Robinho mais uma vez ficaram devendo no Milan. Luiz Gustavo saiu-se bem na Alemanha. Na França, Lucas fez outra boa partida pelo Paris Saint-Germain e tem chances de estar na lista da seleção que Felipão divulga nesta terça-feira. Thiago Silva é nome certo, apesar do gol contra feito no jogo com o Monaco. Confira como foi o desempenho dos jogadores que costumam ser convocados para a seleção brasileira.