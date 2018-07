Confira como foi o desempenho dos jogadores do Felipão na Europa

SÃO PAULO - Depois de 30 dias fora por causa de uma lesão no tornozelo direito, Neymar voltou ao Barcelona com um lindo gol. Recebeu a bola no meio, driblou dois marcadores e acertou um chutaço no ângulo para fechar a goleada de 6 a 0 sobre o Rayo Vallecano. O Barcelona divide a ponta do Espanhol com os times de Madrid, mas leva vantagem no saldo de gols.

Na Inglaterra, Oscar, David Luiz, Willian e Ramires não foram bem na derrota do Chelsea para o City pela Copa da Inglaterra. Na Itália, Hernanes foi o dono do meio na vitória da Inter sobre a Fiorentina, enquanto Kaká teve atuação discreta no triunfo do Milan sobre o Bologna com golaço de Balotelli.