Confira como foi o dia de inauguração do estádio do Palmeiras

O Palmeiras viveu durante todo o dia a ansiedade de ver os portões de sua nova casa abertos para o público. O Estado acompanhou a movimentação nas imediações da Arena desde as primeiras horas do dia, e tudo foi registrado Minuto a Minuto, com informações, declarações, breves entrevistas, e fotos, muitas fotos.

O Estado também publicou fotos de ilustres palmeirenses numa campanha aberta no facebook. O torcedor podia mandar uma foto de seu arquivo pessoal do antigo Palestra Itália e também do novo estádio. Confira nas reportagens relacionadas como foi esse dia de festa para o palmeirense, que tomou a Rua Turiaçu de assalto dando uma mostra do que vai ser o local em dias de jogos do Palmeiras.

O dia também foi de deslize dos craques do passado do Palmeiras, como Ademir da Guia e Marcos, entre outros. A Arena Palmeiras abre suas portas para 39 mil pessoas, com preços de ingressos de R$ 80 a R$ 500, salgados para o padrão brasileiro. Esses preços praticados também tem a ver por ser o jogo da estreia. O Palmeiras, em acordo com a construtora WTorre, terá direito a ficar com 100% da renda das bilheterias. Para esse primeiro jogo, estima-se que o clube já ganhe cerca de R$ 2 milhões.

O Palmeiras terá ainda uma partida em sua nova casa neste Brasileirão, a última da competição, contra o Atlético-PR. O torcedor espera que nesse jogo o time já tenha se livrado do risco do rebaixamento.