Confira data e local dos confrontos das quartas de final da Copa América

Os dois jogos realizados nesta segunda-feira pelo Grupo C definiram as quartas de final da Copa América. O Uruguai venceu o Chile por 1 a 0 e garantiu a liderança e o Equador, ao empatar com o Japão por 1 a 1, avançou como um dos dois terceiros colocados.

Com esses resultados, a seleção brasileira enfrentará o Paraguai, que ficou em terceiro no Grupo B. A partida acontecerá quinta-feira, na Arena Grêmio, às 21h30.

A Argentina terá pela frente a Venezuela, em duelo marcado para sexta-feira, às 16h, no Maracanã. No mesmo dia, às 20h, na Arena Corinthians, Colômbia e Chile se enfrentam por um lugar na semifinal.

O último jogo das quartas de final será no sábado, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Uruguai, de Suárez e Cavani, enfrentará a seleção peruana, de Guerrero.