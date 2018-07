Confira, em vídeos, como foi a 30ª rodada do Brasileirão

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Com nove, dos dez jogos sendo disputados nesta quarta-feira, por causa das eleições do próximo domingo, a rodada, com apenas 15 gols marcados, teve a menor média de gols entre todas desde o início do torneio nacional.

Com os líderes tropeçando e perdendo pontos importantes, o grande vencedor da rodada foi o Corinthians, que venceu o Vitória por 2 a 1 em Cuiabá e, com 52 pontos, retorna para o G-4, cola no São Paulo, atual segundo colocado e entra de vez na briga pelo título brasileiro, que continua "nas mãos" do Cruzeiro, líder com 60 pontos somados.

Na parte debaixo da tabela, o destaque ficou para o confronto direto entre Coritiba e Botafogo na luta para escalar das últimas posições da tabela. Com a vitória, o time paranaense ultrapassou o rival e, com 32 pontos, deixou a zona de rebaixamento

CORINTHIANS 2 X 1 VITÓRIA

CRUZEIRO 1 X 1 PALMEIRAS

SANTOS 0 X 1 FLUMINENSE

CHAPECOENSE 0 X 0 SÃO PAULO

BAHIA 1 X 1 ATLÉTICO-MG

FLAMENGO 2 X 0 INTER

CORITIBA 2 X 0 BOTAFOGO

CRICIÚMA 0 X 1 ATLÉTICO-PR

GRÊMIO 1 X 0 FIGUEIRENSE