Confira gols da última rodada do Brasileirão na TV Estadão

A edição de 2014 do Campeonato Brasileiro chegou ao seu fim apenas com emoções reservadas na luta contra o rebaixamento e na briga para garantir vaga direta na Libertadores. Confira os melhores momentos de três jogos da última rodada do torneio na TV Estadão.

Depois de ter garantido vaga no G-4 mesmo perdendo para o Fluminense na penúltima rodada, o Corinthians enfrentou o Criciúma no último sábado buscando a vitória para garantir o terceiro lugar do Brasileiro. No Itaquerão, a equipe derrotou o lanterna da competição por 2 a 1, apesar da iminente pressão. Todavia, o time paulista ficou mesmo na quarta posição após o Internacional derrotar o Figueirense pelo mesmo placar, de virada.

A torcida do Coritiba lotou o Couto Pereira para ver a despedida de Alex, que encerrou sua carreira como jogador aos 37 anos. Apesar do clima de festa, o time paranaense começou atrás contra o desesperado Bahia. A equipe de Salvador, que lutava ainda contra a queda, abriu 2 a 0. Mas ainda no primeiro tempo, os donos da casa começaram a reagir e ganharam de virada por 3 a 2. Com o resultado, o Bahia permaneceu na 18ª posição e volta à Série B.

O Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro neste domingo com um pálido empate por 1 a 1 com o Flamengo, em Porto Alegre. Em uma partida monótona, em que apenas a expulsão do goleiro carioca seguida pelo gol de empate tricolor foi capaz de animar um pouco os cerca de 15,6 mil torcedores presentes, os times se despediram de 2014 com a necessidade de mudanças.

Diante de sua torcida, o Palmeiras arrancou o empate por 1 a 1 do Atlético-PR e garantiu sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O time escapou de um vexatório rebaixamento no ano do seu centenário, mas o sentimento que imperou na Arena Palmeiras foi de alívio, apesar do choro, rezas e muito drama até o fim do jogo.

Para encerrar a temporada como o torcedor esperava, o campeão Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, no Mineirão, pela última rodada, chegando aos 80 pontos. O número é um recorde na era dos pontos corridos desde que a competição passou a contar com 20 clubes. A marca anterior era do São Paulo de 2006, com 78 pontos.