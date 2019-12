Confira o caminho do Athletico-PR na Libertadores

Atual campeão da Copa do Brasil, o Athletico-PR tenta a conquista de seu primeiro título na Libertadores em 2020. O sorteio realizado na Conmebol, terça-feira, serviu para o time paranaense conhecer a maioria dos seus adversários.

Qual o grupo do Athletico na Libertadores?

A equipe paranaense está no Grupo C, ao lado do Peñarol-URU, Colo Colo-CHI e Bolívia 2.

O Bolívia 2 é uma equipe boliviana que será conhecida apenas no dia 29 de dezembro, data que se encerra o Campeonato Boliviano. A tendência é que essa equipe seja Jorge Wilstermann, The Strongest ou San José.