Confira o que está em jogo nesta 26ª rodada do Brasileirão

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira com sete jogos e muita expectativa. Torcedores de todos os times fazem suas apostas. A briga pelo G-6, a luta contra o rebaixamento e a caça ao líder Flamengo prometem ser intensa neste meio de semana. Qum está em cima tenta se defender, como o Corinthians. Quem corre risco vê a jornada como mais uma oportunidade de se salvar e tirar a corda do pescoço.

Um dos jogos mais esperados é justamente o duelo entre Fortaleza e Flamengo. O Fla, comandado por Jorge Jesus, pode abrir 11 pontos de vantagem e dar um grande passo rumo ao título de 2019. Tem de vencer o rival e torcer por derrotas de seus perseguidores mais próximos. Não será fácil. O Palmeiras acredita que a rodada vai reaproximá-lo da ponto. O time conta com tropeço do Flamengo, que joga desfalcado, e vitória em casa. O Estado faz uma leitura da tabela para essa rodada. Veja como pode ficar o seu time.

BRIGA PELO TÍTULO

O Flamengo lidera o Brasileirão com 58 pontos e visita o Fortaleza nesta quarta-feira, às 20h, com a possibilidade de disparar na ponta. O time de Jorge Jesus contará com o retorno de Gabigol e Rodrigo Caio, que estavam com a seleção brasileira, mas terá vários desfalques. Bruno Henrique e Everton Ribeiro estão suspensos e Rafinha, Filipe Luís e Arrascaeta se recuperam de lesão. Se perder, abre caminho para que rivais direto encostem.

Quem você acha que ganha o confronto entre Fortaleza e Flamengo, nesta quarta-feira, no Castelão? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) October 16, 2019

Palmeiras e Santos disputam a vice-liderança e, consequentemente, a proximidade ao Flamengo. Os paulistas jogam em casa contra adversários que lutam contra o rebaixamento. O time alviverde pega a Chapecoense às 21h, nesta quarta, e o Santos encara na quinta-feira o Ceará, às 19h15. O time alviverde tem 50 pontos, dois a mais do que a equipe alvinegra. Se o Palmeiras ganhar e o Flamengo perder, a diferença cai para cinco pontos.

No Allianz Parque, o vice-líder Palmeiras recebe a lanterna Chapecoense. Vai dar zebra ou o favorito leva? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) October 16, 2019

LUTA PELO G-6

Corinthians e São Paulo estão garantidos no G-6 por pelo menos mais uma rodada, mas vivem uma disputa direta na briga pelo quarto lugar. Ambos têm 43 pontos e o time de Carille leva vantagem no saldo de gols (11 contra 10). A equipe alvinegra visita o Goiás, que tem 39 pontos, e é um dos times que querem se aproximar do G-6 para voltar a ter um pouco de paz após a derrota para o São Paulo. Já o time tricolor espera manter o embalo e a invencibilidade de Fernando Diniz (duas vitórias e dois empates) contra o desesperado Cruzeiro, em Belo Horizonte. Se der São Paulo e o Corinthians perder no Serra Dourada, o time do Morumbi passa o rival paulista na tabela.

Quem leva a melhor no duelo alvinegro que será disputado na Vila Belmiro? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) October 16, 2019

Três clubes brigam pelo sexto lugar. A vantagem é do Grêmio, que está na sexta posição com 41 e recebe nesta quinta-feira o Bahia, que tem 38 e é um dos adversários direto na parte de cima da classificação. O terceiro interessado na vaga é o Inter, com 39. A equipe gaúcha visita o Avaí, em Santa Catarina. Ocorre que o Grêmio ainda olha para a quarta posição. Para isso, tem de vencer seu jogo e torcer por tropeços de São Paulo e Corinthians. Como os dois atuam fora de casa, pode ocorrer. Na briga desses três (Corinthians, São Paulo e Grêmio), o Inter seria um entruso.

E em Minas, o clássico nacional Cruzeiro x São Paulo será disputado nesta quarta, às 21h. Quem ganha? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) October 16, 2019

FANTASMA DO REBAIXAMENTO

Chapecoense, Avaí e Cruzeiro já ligaram o sinal de alerta. Os três não têm como deixar a zona de rebaixamento nesta rodada, mas precisam iniciar uma nova fase urgentemente. Têm de ganhar. A Chape, lanterna com 16, tem a dura missão de visitar o Palmeiras, no Allianz Parque. O Avaí, com 17, é o penúltimo e recebe o Inter sem técnico, após Alberto Valentim deixar o clube para defender o Botafogo. E o Cruzeiro segue seu martírio e enfrenta o embalado São Paulo, em Belo Horizonte. Abel Braga ainda não mostrou resultados.

Já CSA e Ceará podem acabar a rodada na zona da degola. A situação mais confortável na tabela é a do Ceará. Explica-se: a equipe dirigida por Adílson Batista tem 26 pontos, um a mais do que o CSA, mas vai jogar fora de casa contra o Santos, um dos melhores times do Brasileirão. O jogo é na quinta. O CSA recebe o Atlético-MG, do estreante Vagner Mancini, também em baixa na competição.

CONFIRA A RODADA DO BRASILEIRÃO

Quarta-feira (horário de Brasília)

19h15 Gremio x Bahia

19h15 CSA x ATlético-MG

20h Fortaleza x Flamengo

21h Cruzeiro x São Paulo

21h Palmeiras x Chapecoense

21h30 Vasco x Botafogo

21h30 Goiás x Corinthians

Quinta-feira

19h15 Santos x Ceará

19h Avaí x Inter

21h Fluminense x Athetico-PR