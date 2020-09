Confira o que os brasileiros precisam fazer para se classificar na Libertadores

A quinta rodada da Copa Libertadores tem início nesta terça-feira e todos os brasileiros já podem definir seu futuro na competição, antes mesmo na rodada final da etapa de grupos. A situação mais delicada é a do São Paulo, que não depende mais de suas próprias forças para se classificar. Palmeiras e Santos têm situações bem confortáveis, enquanto Athetico-PR, Flamengo, Grêmio e Inter vivem condições medianas, apesar da necessidade de fazer bons resultados para não depender de combinações de outros resultados.

Para ajudar o torcedor, o Estadão explica a situação de cada um dos times brasileiros, com suas contas e o que acontecerá se a equipe vencer, empatar ou perder na rodada desta semana. Em alguns casos, a definição da vaga pode acontecer até no saldo de gols.

SÃO PAULO

O São Paulo pode vencer seus dois jogos restantes e ainda ficar fora da próxima fase da Libertadores. O grupo tem a LDU na liderança com 9 pontos, seguido pelo River Plate, com 7. São Paulo tem 4 e o Binacional é lanterna com 3. O próximo jogo do clube brasileiro é contra o River Plate, quarta-feira, na Argentina.

Se perder

O São Paulo está eliminado, independentemente do que acontecer no confronto com o Binacional, o último da fase de grupos. O time tricolor poderia chegar aos 7 pontos, mas a LDU já teria 9 e o River, 10.

Se empatar com o River

Tem chances pequenas de passar em segundo lugar. Precisaria derrotar o Binacional na última rodada e torcer para o River perder para a LDU em casa. Acontecendo isso, a disputa ficaria no saldo de gols com o River Plate. Atualmente, o time argentino tem 11 de saldo e o São Paulo, zero. Ou seja, o time de Fernando Diniz precisaria golear e o River ser goleado na última rodada.

Se ganhar do River

Chega aos 7 pontos e empata com o clube argentino. A LDU, com 9, precisa de mais dois empates para garantir a classificação. Se a equipe equatoriana perder para o Binacional, na quinta rodada, o São Paulo precisará de uma vitória sobre o Binacional para se classificar, sem depender de outros resultados.

Caso a LDU empate na quinta rodada, o São Paulo precisa vencer e torcer por um empate entre River x LDU ou vitória dos equatorianos. Se o River vencer, ficarão São Paulo, LDU e River com 10 pontos e a disputa seria no saldo de gols. Atualmente, a LDU tem três gols de saldo, o River, 11, e o São Paulo, zero.

PALMEIRAS

O Palmeiras lidera o Grupo B com 10 pontos, seguido por Guaraní-PAR (7), Bolívar (4) e Tigre (1). A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo enfrenta o Bolívar, quarta-feira, no Allianz Parque.

Se vencer

Está classificado e garante também o primeiro lugar.

Se empatar

Está classificado. Se o Guaraní perder para o Tigre, assegura também o primeiro lugar.

Se perder

Precisará de apenas um empate com o Tigre para avançar de fase, pois chegaria aos 11 pontos, enquanto o Bolívar poderia chegar apenas aos 10.

SANTOS

O Santos lidera o Grupo G com 10 pontos, seguido pelo Defensa y Justicia, com 6. Olímpia tem 5 e Delfín soma apenas 1 ponto. O Santos visita o Olímpia na quinta-feira, às 19h.

Se vencer

Garante o primeiro lugar e a liderança do grupo.

Se empatar

Também está classificado, mas pode perder a liderança para o Defensa, caso ele vença o Delfín, em jogo que será disputado na quinta-feira.

Se perder

Precisará vencer o Defensa y Justicia na última rodada para não depender de outros resultados. Se o Defensa derrotar o Delfin, chegaria na última rodada na seguinte situação: Santos (10), Defensa (9), Olímpia (8) e Delfin (1). Um empate ou derrota bastaria ao Santos, caso o Olímpia não vencesse o Delfin.

Mas caso o Defensa não vença o Delfín, na quinta-feira, um empate na última rodada já garante a equipe brasileira nas oitavas. Derrota classificaria também se o Olímpia não bater o Delfín.

FLAMENGO

O Flamengo é o segundo colocado no Grupo A, com 9 pontos, mesma pontuação do Independiente del Valle, que aparece à frente pelo saldo de gols (8 a 0). O Junior Barranquilla é o terceiro colocado, com 6 pontos. O Barcelona-EQU tem 0. O Fla recebe o Del Valle na quarta-feira, às 21h30, em jogo que ainda terá muita discussão por causa do elenco com covid-19.

Se vencer

O Flamengo se classifica, caso o Junior não vença o Barcelona, em partida que será disputada na mesma hora, às 21h30.

Se empatar

O Fla se classifica caso o Junior não derrote o Barcelona. A classificação ficaria com Dell Valle (10), Flamengo (10), Junior (6 ou 7) e Barcelona (1 ou 0). Se o Junior empatar ou vencer na quarta, o Flamengo precisará também de um empate na última rodada, para avançar de fase.

Se perder

Neste caso, a partida contra o Junior se torna praticamente um mata-mata. Quem passar, avança. Um empate contra os colombianos pode até servir para o Fla, desde que eles não vençam o Barcelona na quarta-feira. Se o Junior ganhar do Barcelona, o Flamengo precisará do resultado positivo na última rodada.

GRÊMIO

O Grêmio é o segundo do Grupo E, com 7 pontos, atrás do Inter (7) e à frente de América de Cali e Universidad Católica, ambos com 4 pontos. O time gaúcho recebe a Católica, às 19h15, nesta terça-feira.

Se vencer

O time estará classificado, caso o América não derrote o Inter. Nesse cenário, o Grêmio chegaria aos 10 pontos, América de Cali poderia chegar aos 8 (caso empate com o Inter) ou aos 7 (se perder). E a Católica ficará com 4. O time tricolor ficaria, no máximo, atrás do Inter.

Se empatar

Time garante a classificação se o Inter vencer o América. A classificação ficaria com Inter (10), Grêmio (8), América de Cali (4) e Universidad Católica (4).

Se perder

Ainda não estará classificado e o grupo poderá ficar com os quatro clubes somando sete pontos, se o América vencer o Inter. Para não depender do resultado do jogo do Inter, o Grêmio precisará vencer o América na última rodada, em Porto Alegre.

INTERNACIONAL

O Inter lidera o Grupo E, com 7 pontos, mesma pontuação do Grêmio. América de Cali e Universidad Católica aparecem com quatro pontos.

Se vencer

O time estará classificado e a dúvida será apenas se passará em primeiro ou segundo colocado.

Se empatar

Equipe colorada garante a classificação se o Grêmio vencer a Católica. A classificação ficaria assim: Grêmio (10), Inter (8), América (4) e Universidad Católica (4).

Se perder

O grupo poderá ficar com os quatro clubes somando sete pontos, se a Católica derrotar o Grêmio. Independentemente do jogo do rival, o Inter garante a vaga na última rodada se vencer a Católica, no Chile.

ATHLETICO-PR

O Athletico lidera o Grupo C, com 9 pontos. Jorge Wilstermann e Colo-Colo aparecem com 6. E o Peñarol tem 0. O Furacão encara o Jorge Wilstermann nesta terça-feira, na Arena da Baixada, às 21h30.

Se vencer

Está classificado para as oitavas. Se o Colo-Colo não vencer o Peñarol, já assegura até o primeiro lugar.

Se empatar

Precisará de outro empate com o Peñarol para avançar.

Se perder

Precisará derrotar o Peñarol na última rodada para se classificar, sem depender de outros resultados. Neste cenário, caso o Colo-Colo ganhe do Peñarol nesta semana, chegará aos mesmos 9 pontos de Athletico e Wilstermann, mas bolivianos e chilenos se enfrentarão na última rodada e apenas um poderá passar o time brasileiro.

Se o Colo-Colo empatar com o Peñarol, o Furacão precisará apenas de um empate com os uruguaios. E se o Colo-Colo perder para o Peñarol, o grupo fica embolado e até os uruguaios passam a ter chance de vaga, pois a classificaria ficaria com: Athletico (9), Wilstermann (9), Colo-Colo (6) e Peñarol (6).

Caso isso aconteça, existe até uma pequena chance de o Athletico se classificar com derrota, caso o Colo-Colo não vença o Wilstermann. Neste cenário, o time brasileiro disputaria vaga com o Peñarol no saldo de gols (atualmente é 3 a -3 favorável ao time do Paraná).