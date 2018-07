Confira o raio-x dos confrontos das quartas da Copa do Brasil

Confrontos de mata-mata com times grandes nunca têm favoritos, mas as quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira com algumas equipes em melhor momento na temporada e empolgadas com a classificação, casos de Palmeiras, Santos e Grêmio. Por outro lado, São Paulo e Fluminense tentam superar a desconfiança de suas torcidas. Vasco, Internacional e Figueirense correm por fora. Confira o raio-x dos quatro duelos.

SÃO PAULO X VASCO

Há alguns dias esse duelo era considerado tarefa fácil para o São Paulo. Bem no Brasileirão, o time tinha pela frente o lanterna da Série A. Hoje, o equilíbrio predomina e ninguém ousa apostar em quem se classificará, apesar de a equipe paulista ainda levar vantagem. Acontece que o São Paulo vem de tropeços seguidos, a equipe alterna altos e baixos e Juan Carlos Osorio não consegue definir um time-base. Não por acaso, prega total respeito ao Vasco. Para os duelos, ganhará os retornos de Alexandre Pato, Ganso, Luis Fabiano, Michel Bastos e Rogério Ceni, ausentes na derrota para o Avaí. Esta noite jogam às 22h, no Morumbi. O Vasco está animado com as vitórias. O time deixou a lanterna do Nacional no domingo. O Vasco também deixou de ser o time da piada do Brasileirão, engatou série de resultados positivos, saiu da última colocação e entra no mata-mata confiante de que o bom momento pode ser favorável. Motivado com a chegada do técnico Jorginho, confia em desbancar o favorito. A boa fase de Nenê e Andrezinho são o combustível do cruzmaltino.

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

É o confronto mais equilibrado dos mata-matas. Depois de um início de temporada nada animador, os gaúchos se recuperaram com a chegada do técnico Argel e fizeram de seu estádio um caldeirão. E é na torcida a aposta do Inter para largar na frente do embalado Palmeiras. Mas o Colorado terá de se superar, já que vem atuando desfalcado de D'Alessandro e Eduardo Sasha, válvulas de escape no momento de maior turbulência. O Palmeiras é apontado por muitos como um dos grandes favoritos na Copa do Brasil. Tem um técnico acostumado a mata-matas, Marcelo Oliveira, e vem jogando o fino da bola. Principalmente no setor ofensivo, castigando todos os adversários, com Dudu, Rafael Marques, Gabriel Jesus, Barrios e cia. Chega forte, apesar de desfalques como Gabriel e Zé Roberto, que não atuam às 19h30 no Beira-Rio.

FIGUEIRENSE x SANTOS

O Santos e sua molecada vêm encantando neste segundo semestre. Entram como total favorito diante dos catarinenses, lutando por um digno fim de temporada nacional sem rebaixamento. Comandados pelo goleador Ricardo Oliveira, o atrevido Gabriel e Lucas Lima, com seus toques de efeito, os santistas entram em campo no Orlando Scarpelli, às 19h30, para encaminhar a vaga. Os catarinenses, mais preocupados em fugir da queda no Brasileirão, esperam levar a decisão viva para o jogo de volta e tentar surpreender como fizeram contra o Botafogo.

FLUMINENSE X GRÊMIO

Um mês atrás, Fluminense e Grêmio disputavam com Corinthians e Atlético-MG o título do Brasileirão. Atualmente, os gaúchos ainda sonham, enquanto os cariocas vêm em queda livre e já não têm paz com a própria torcida, em guerra aberta com o goleador Fred. Ronaldinho, fora de forma, virou reserva e o setor ofensivo não consegue se achar. Apesar de atuar no Maracanã esta noite, às 22h, o Tricolor carioca entra como azarão. Os gaúchos são favoritos no duelo e esperam mostrar a força que virou marca em suas partidas, não apenas na Arena, mas também nas visitas, com o quarteto ofensivo sendo seu diferencial. Douglas, Giuliano, Luan e Fernandinho, ou Pedro Rocha, dão enorme trabalho às defesas. E como gol fora vale muito, é bom a defesa do Fluminense abrir os olhos.