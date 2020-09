Confira onde assistir aos jogos dos clubes brasileiros na retomada da Libertadores

Após seis meses de paralisação por conta da pandemia de covid-19, a Copa Libertadores finalmente retorna nesta terça-feira com alguns times brasileiros entrando em campo. Entretanto, algumas mudanças com relação às transmissões das partidas no País acabaram tendo mudanças, visto que alguns acordos de exibição chegaram ao fim e outros novos vínculos que foram fechados.

No Brasil, a Rede Globo era quem possuía os direitos de transmissão da competição continental dentre as emissoras de TV aberta. Porém, agora tal domínio pertence ao SBT, que montou uma equipe com os jornalistas Téo José e Mauro Beting, e os ex-jogadores Ricardo Rocha e Mauro Galvão. A emissora de Silvio Santos fará sua exibição de estreia nesta quarta-feira.

Outras mudanças ocorrem também com os jogos que tinham direito de transmissão do SporTV, também do grupo Globo. Com o fim do vínculo, a Conmebol, entidade que organiza a Libertadores, a Copa Sul-americana e a Recopa Sul-Americana, optou por lançar seu próprio canal pay-per-view em parceria com o Bandsports. A emissora do Grupo Bandeirantes vai apenas produzir as partidas, enquanto que a exibição será responsabilidade da chamada Conmebol TV.

A Conmebol TV só pode ser acessada por assinantes dos serviços de TV por assinatura da Claro/NET e Sky. Aqueles que já assinam tais operadoras terão de desembolsar um valor de cerca R$ 40 a mais dos seus pacotes usuais para terem acesso aos jogos da Libertadores previstos para o canal da entidade.

Além da Conmebol TV e do SBT, a Fox Sports segue com o seu acordo normalmente para a transmissão dos jogos da Libertadores. O Facebook também contará com a exibição de algumas partidas.

Confira a lista de jogos dos times brasileiros e suas respectivas emissoras:

Dia 15 (terça-feira):

19h15 - Jorge Wilstermann x Athletico-PR: transmissão da Conmebol TV.

21h30 - Santos x Olimpia-PAR: transmissão da Conmebol TV.

Dia 16 (quarta-feira):

19h15 - Internacional x América de Cali-COL: transmissão do Fox Sports.

21h30 - Bolívar-BOL x Palmeiras: transmissão do SBT* e do Fox Sports.

21h30 - Universidad Católica-CHI x Grêmio: transmissão do SBT* e da Conmebol TV.

Dia 17 (quinta-feira):

19h - São Paulo x River Plate-ARG: transmissão do Fox Sports.

21h - Independiente de Valle-EQU x Flamengo: transmissão do Facebook.

*Jogos no SBT podem variar dependendo da região do Brasil.