Confira os bastidores da chegada de Luiz Felipe Scolari ao Grêmio

O técnico Luiz Felipe Scolari, que havia saído da seleção brasileira em baixa após a goleada por 7 a 1 sofrida diante da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo, foi recebido com muita festa pelos torcedores do Grêmio na tarde da última quarta-feira, onde cerca de 7 mil torcedores estiveram presente no estádio tricolor.

No clube tricolor, o treinador conquistou três Campeonatos Gaúchos (1987, 1995 e 1996), uma Copa do Brasil (1994), um Campeonato Brasileiro (1996) e uma Copa Libertadores da América (1995). Desta vez, em sua terceira passagem pela equipe de Porto Alegre, o principal objetivo de Scolari é recuperar seu prestígio.

Neste sábado, na partida contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio será comandado pelo técnico interino André Jardine, que também orientou o treino da última quarta-feira. Felipão só começa a trabalhar de forma efetiva na próxima segunda-feira.