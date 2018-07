Confira os caminhos para o Corinthians se classificar à Libertadores

Jogando dentro de casa, o Corinthians ficou no empate por 0 a 0 contra o Atlético-PR, no último sábado. Agora, para ficar com a vaga na Libertadores da próxima temporada, o time dirigido por Oswaldo de Oliveira tem que vencer na última rodada contra o Cruzeiro no Mineirão, além de torcer por uma combinação de resultados.

Sétima colocada com 55 pontos, a equipe está apenas um atrás de Atlético-PR e Botafogo, que hoje estariam garantindo suas vagas.

Confira os caminhos do Corinthians para ir à Libertadores:

Tropeço do Atlético-PR

Na quinta posição com 56 pontos, o clube paranaense recebe o Flamengo, na Arena da Baixada. Uma derrota ou empate pode colaborar para o sonho corintiano.

Tropeço do Botafogo

Com a mesma pontuação do Atlético, mas com uma vitória a menos (17 a 16), o Botafogo visita o Grêmio. Caso não vença e o Corinthians supere o Cruzeiro, a vaga fica com os paulistas.

Atlético-MG vence a Copa do Brasil

O terceiro cenário é o Atlético-MG conquistar a Copa do Brasil diante do Grêmio. Como é o quarto colocado, o clube abriria uma vaga a mais para o Campeonato Brasileiro, que iria para o sétimo lugar, hoje o Corinthians.