Confira os campeões pelo Brasil no domingo de finais estaduais

A uma semana do início das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, a maioria dos torneios estaduais pelo País conheceu seus respectivos campeões neste fim de semana. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, Santos, Vasco, América-MG e Inter deram alegrias às suas torcidas. Santa Cruz, Atlético-PR e Vitória foram os vencedores em Pernambuco, Paraná e Bahia, fechando as principais competições.

Na Arena Condá, em Chapecó (SC), a Chapecoense saiu atrás no marcador, mas contou com a estrela do artilheiro Bruno Rangel para buscar o empate por 1 a 1 com o Joinville e garantir o título do Campeonato Catarinense. A partida de ida havia terminado com vitória por 1 a 0 para o time alviverde.

Pela segunda partida da decisão do Campeonato Goiano, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, Ivan foi o nome do jogo. Após o placar de 1 a 1 no tempo regulamentar, o goleiro do Goiás defendeu a última cobrança do Anápolis na disputa de pênaltis e garantiu por 5 a 4 o título estadual de 2016. Assim, o time esmeraldino chegou à marca de 26 conquistas.

Sem muito esforço, pois já havia goleado por 4 a 1 no jogo de ida fora de casa, o Fortaleza venceu o Uniclinic por 1 a 0, também neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, e assegurou o bicampeonato cearense. O gol da partida foi marcado contra pelo zagueiro André Lima.

Em Alagoas, após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o CRB fez 1 a 0 no CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e garantiu o seu 29.º título estadual - ainda atrás dos 37 conquistados pelo arquirrival. O único gol do jogo aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo, com o artilheiro Neto Baiano.

O Luverdense venceu o Sinop por 1 a 0, neste domingo, em Sinop (MT), derrubou a invencibilidade do rival que durava dois anos sem derrotas em seu estádio e se sagrou tricampeão mato-grossense. O empate por 0 a 0 na ida obrigou as equipes a irem para cima e os visitantes contaram com o artilheiro Alfredo para garantir o título. O atacante chegou a 13 gols no Estadual.

Após superar grande pressão durante quase todo o jogo, o Sete de Dourados fez 2 a 0 no Comercial, no estádio das Moreninhas, em Campo Grande, e garantiu o título inédito do Campeonato Sul-mato-grossense. Após vencer por 2 a 1 em casa, Mário Lúcio e Halef balançaram as redes aos 42 e 46 minutos do segundo tempo.

CAMPEONATO MARANHENSE

Neste domingo, o Sampaio Corrêa venceu o Moto Club por 2 a 1, no estádio Castelão, em São Luís, e saiu na frente na decisão do título do segundo turno do Campeonato Maranhense. Edgar abriu o placar para o Sampaio Corrêa, Renan Dutra empatou e Carlos Alberto garantiu a vitória.

Agora o Sampaio Corrêa tem a vantagem do empate no próximo jogo, no dia 18, para garantir o título do segundo turno e levar a decisão estadual para mais dois jogos. O Moto Club tem a melhor campanha do torneio e, portanto, tem de vencer por qualquer placar para se sagrar campeão do Maranhão em 2016, pois conquistou o primeiro turno.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE CAMPEÕES

SÃO PAULO - Santos campeão após vitória por 1 a 0 sobre o Audax. Na ida, empate em 1 a 1.

RIO DE JANEIRO - Vasco campeão após empate em 1 a 1 com o Botafogo. Na ida, vitória cruzmaltina por 1 a 0.

MINAS GERAIS - América-MG campeão após empate em 1 a 1 com o Atlético-MG. Na ida, vitória americana por 2 a 1.

RIO GRANDE DO SUL - Internacional campeão após vitória por 3 a 0 sobre o Juventude. Na ida, vitória colorada por 1 a 0.

PARANÁ - Atlético-PR campeão após vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba. Na ida, vitória atleticana por 3 a 0.

PERNAMBUCO - Santa Cruz campeão após empate em 0 a 0 com o Sport. Na ida, vitória do Santa por 1 a 0.

BAIANO - Vitória campeão, mesmo após derrota por 1 a 0 para o Bahia. Na ida, triunfo rubro-negro por 2 a 0.

SANTA CATARINA - Chapecoense campeã após empate em 1 a 1 com o Joinville. Na ida, vitória alviverde por 1 a 0.

CEARÁ - Fortaleza campeão após vitória por 1 a 0 sobre o Uniclinic. Na ida, vitória do campeão por 4 a 1.

PARÁ - Paysandu campeão após vitória por 2 a 1 sobre o São Francisco, em jogo único.

GOIÁS - Goiás campeão após vitória nos pênaltis, por 5 a 4, sobre o Anápolis. Empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e 0 a0 na ida.

ALAGOAS - CRB campeão após vitória por 1 a 0 sobre o CSA. Na ida, vitória da equipe por 2 a 0.

RIO GRANDE DO NORTE - ABC campeão após vitória por 4 a o sobre o América. Na ida, empate por 3 a 3.

MATO GROSSO - Luverdense campeão após vitória por 1 a 0 sobre o Sinop. Na ida, empate por 0 a 0.

MATO GROSSO DO SUL - Sete de Dourados campeão após vitória por 2 a 0 sobre o Comercial. Na ida, vitória do campeão por 2 a 1.

BRASÍLIA - Luziânia campeão após vitória por 1 a 0 sobre o Ceilândia. Na ida, vitória do time por 2 a 0.

ESPÍRITO SANTO - Desportiva Ferroviária campeã após vitória por 1 a 0 sobre o Espírito Santo. Na ida, outra vitória por 1 a 0.

SERGIPE - Sergipe campeão após empate por 1 a 1 com o Itabaiana. Na ida, vitória do campeão por 1 a 0.