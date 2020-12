Confira os classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões

Estão definidos os 16 classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Encerrados os jogos da fase de grupos, nesta quinta-feira, já se sabe os adversários que cada equipe poderá enfrentar na próxima fase.

Nas oitavas de final, primeiros colocados dos grupos enfrentam obrigatoriamente equipes que se classificaram em segundo lugar. Algumas regras devem ser seguidas no sorteio, entre elas está a impossibilidade de uma equipe jogar com adversários do mesmo país ou com a equipe que enfrentou na fase de grupos.

Confira os classificados para as oitavas de final:

Grupo A - Bayern de Munique e Atlético de Madrid

Grupo B - Real Madrid e Borussia Mönchengladbach

Grupo C - Manchester City e Porto

Grupo D - Liverpool e Atalanta

Grupo E - Chelsea e Sevilla

Grupo F - Borussia Dortmund e Lazio

Grupo G - Juventus e Barcelona

Grupo H - PSG e RB Leipzig

O sorteio para definir os duelos da próxima fase acontece na segunda-feira, a partir das 8h, em Nyon (Suíça), na sede da Uefa.

Seguindo as regras do sorteio, a Juventus, por exemplo, que avançou como primeira colocada, não poderá enfrentar nas oitavas o Barcelona, que estava em seu grupo, e as rivais italianas Lazio e Atalanta. O Real Madrid, por sua vez, tem um caminho ainda mais restrito, podendo duelar apenas contra RB Leipzig, Lazio, Atalanta ou Porto.

Já para a segunda fase da Liga Europa, estão classificados os terceiros colocados de cada grupo da Liga dos Campeões:

Grupo A - Red Bull Salzburg

Grupo B - Shakhtar Donetsk

Grupo C - Olympiacos

Grupo D - Ajax

Grupo E - Krasnodar

Grupo F - Club Brugge

Grupo G - Dínamo de Kiev

Grupo H - Manchester United

O direcionamento de equipes eliminadas na Liga dos Campeões para a Liga Europa foi motivo de críticas por parte de José Mourinho, técnico do Tottenham, que indicou um favorecimento ao Manchester United, a partir do regulamento da competição.