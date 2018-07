Confira os destaques do esporte na Pesquisa Estado entre os internautas

SÃO PAULO - A Pesquisa Estado também abriu os votos para que os internautas pudessem participar e escolher os destaques do esporte ao longo de 2013. E as opiniões consagraram o excelente ano do futebol mineiro, além de Muricy Ramalho como melhor técnico em seu trabalho para evitar o rebaixamento do São Paulo. Leia mais sobre os resultados na edição de domingo do Estado.

SELEÇÃO DO ANO

Se na seleção do ano montada pelos jornalistas o Cruzeiro foi o time dominante, na equipe dos internautas quem dá as cartas é o Atlético-MG, com três jogadores (Victor, Marcos Rocha e Jô). Um justo reconhecimento a um clube que conquistou em 2013 o mais importante título de sua história, o da Libertadores. Apesar da má campanha no ano, o Corinthians conseguiu ter dois atletas na seleção, Gil e Ralf.

- Victor (Atlético-MG) – 34%

- Marcos Rocha (Atlético-MG) – 37 %

- Dedé (Cruzeiro) – 42 %

- Gil (Corinthians) – 29 %

- Alex Telles (Grêmio) – 28 %

- Elias (Flamengo) – 45%

- Ralf (Corinthians) – 31%

- Éverton Ribeiro (Cruzeiro) – 39%

- Seedorf (Botafogo) – 24%

- Jô (Atlético-MG) – 35 %

- Walter (Goiás) – 33 %

SELEÇÃO BRASILEIRA IDEAL

As defesas milagrosas de Victor na conquista do título da Libertadores pelo Atlético fizeram os internautas escalar o goleiro na seleção brasileira. Outro “intruso” na lista popular é o volante Ramires, do Chelsea. Os votantes o consideram o parceiro ideal de Paulinho, com quem o ex-jogador do Cruzeiro tem em comum a característica de ajudar o ataque. Ramires tem sido convocado por Felipão, mas para ficar na reserva.

- Victor – 29%

- Daniel Alves - 55 %

- David Luiz – 65 %

- Thiago Silva - 61 %

- Marcelo - 70%

- Paulinho - 76%

- Ramires - 40%

- Oscar - 60%

- Bernard - 29%

- Neymar - 84%

- Fred - 25%

JOGADOR - NEYMAR

O ano foi para o ex-santista crescer e ganhar o mundo. Ele brilhou com a seleção brasileira na conquista da Copa das Confederações e, logo depois, chegou ao Barcelona para mostrar talento e amadurecimento. A torcida acompanhou essa evolução e, por isso, ele foi o escolhido com 73% dos votos.

TIME - CRUZEIRO

O Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro com bastante folga e, por isso, foi pelos internautas o melhor time do ano no Brasil, superando o Atlético-MG. A equipe de Belo Horizonte, que conquistou em 2013 o terceiro título brasileiro de sua história, foi a escolhida com 33% dos votos.

TÉCNICO - MURICY RAMALHO

O treinador chegou ao São Paulo em setembro para livrar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ele estreou com três vitórias consecutivas, resgatou a confiança da torcida na equipe e terminou a competição na nona colocação. Por causa disso, o treinador recebeu 28% dos votos.

JOGADOR INTERNACIONAL - CRISTIANO RONALDO

Seja com a camisa do Real Madrid ou com a da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo foi sinônimo de gol neste ano. Ele recebeu 62% dos votos.

TIME INTERNACIONAL - BAYERN DE MUNIQUE

O futebol eficiente e bonito dos bávaros conquistou com sobras a Alemanha, a Europa e também 55% dos votos dos internautas.

DESTAQUE MASCULINO - ARTHUR ZANETTI

Com 66% dos votos, o ginasta Arthur Zanetti mostrou que é um novo ídolo do esporte brasileiro após ter sido campeão mundial nas argolas em 2013.

DESTAQUE FEMININO - RAFAELA SILVA

A judoca Rafaela Silva recebeu 36% dos votos como reconhecimento pelo título mundial, conquistado em sua cidade natal, o Rio de Janeiro.

REVELAÇÃO - MARCELO (ATLÉTICO-PR)

O veloz e bom finalizador Marcelo recebeu 30% dos votos dos internautas, que valorizaram o bom futebol e os sete gols marcados pelo atacante do Atlético-PR no Campeonato Brasileiro. Fora isso, ele deu belas assistências, que ajudaram Ederson a ser o artilheiro do torneio.

TÉCNICO INTERNACIONAL - PEP GUARDIOLA

Depois da vitoriosa passagem pelo Barcelona, seguida de um ano de descanso, Pep Guardiola foi para o Bayern de Munique. No comando do time bávaro, ele não tem decepcionado e vem obtendo bons resultados, que o levaram a receber a preferência de 60% dos votantes.

ÁRBITRO - PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA

A função mais ingrata dentro do campo de futebol é tão cruel que só pode ser considerado bom árbitro aquele que chama pouca atenção pelos erros. E Paulo César de Oliveira tem do que se orgulhar, já que 36% dos torcedores que votaram aprovam o seu trabalho.

DIRIGENTE - ALEXANDRE KALIL

O Atlético-MG viveu um ano incrível em 2013 e 32% dos internautas concordaram com isso ao eleger o presidente do clube, Alexandre Kalil, o dirigente de mais destaque no futebol brasileiro. Foi ele o responsável por montar o esquadrão que conquistou a Libertadores.

ATLETA INTERNACIONAL MASCULINO - SEBASTIAN VETTEL

A Fórmula 1 atual tem um dono, Sebastian Vettel. O alemão também liderou com bastante folga a pesquisa entre os internautas, com 46% dos votos. O tetracampeão mundial terminou o ano de 2013 ainda mais consolidado na galeria dos grandes pilotos de todos os tempos.

ATLETA INTERNACIONAL FEMININO - SERENA WILLIAMS

Nas quadras, Serena Williams é uma força praticamente impossível de conter. Aos 32 anos, a norte-americana ainda mostra fome de vitórias e um vigor físico impressionante, para azar de suas adversárias. Por isso, Serena recebeu 62 % dos votos dos internautas.