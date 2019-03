Confira os destaques dos oito times finalistas do Campeonato Paulista

As quartas de final do Campeonato Paulista começam neste sábado com os confrontos eliminatórios e a chance para consagrar os principais jogadores das equipes restantes na competição. O Estado mostra quem são as principais estrelas dos oito times restantes e como esses nomes podem ser decisivos neste momento em que a competição passa a ser de mata-mata, com possibilidade, inclusive, de definição da vaga nos pênaltis.

Ytalo - Red Bull

Aos 31 anos, o atacantedo Red Bull marcou cinco gols neste Estadual. Bom finalizador e centroavante experiente, ele passou pelo equipes europeias, assim como pelo Athletico-PR e São Paulo. Ytalo tem ainda no currículo a participação na campanha do Osasco Audax de 2016. O time foi vice-campeão naquele ano.

Jean Mota - Santos

O artilheiro do Estadual até agora com sete gols marcados foi o grande destaque do time do técnico Jorge Sampaoli. O meia do Santos teve grandes atuações graças à movimentação, velocidade e poder de conclusão. Jean é quem mais finalizou a gol no Campeonato Paulista e teve papel decisivo também nas assistências.

Dudu - Palmeiras

O melhor jogador do último Campeonato Brasileiro é o principal nome do Palmeiras. Veloz, driblador e grande articulador dos ataques, Dudu foi o nome mais escalado pelo técnico Luiz Felipe Scolari nesta temporada. O ídolo da torcida alviverde foi duas vezes vice-campeão Estadual e busca ter essa conquista no currículo.

Cléo Silva - Novorizontino

O atacante de 29 anos é um velho conhecido da torcida do Novorizontino. Além de outras cinco passagens anteriores pelo clube, o jogador experiente acumula no currículo atuações por times como Joinville, São Bento e Luverdense. O autor de dois gols neste Estadual é ídolo da torcida. Tem como características principais a velocidade e a boa movimentação.

Martinelli - Ituano

Aos 17 anos, o atacante do Ituano tem sondagens de dezenas de clubes, inclusive do futebol europeu. Após ser o artilheiro da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, o garoto se fixou como titular no time titular do Ituano e mostrou muita regularidade na primeira fase. Martinelli combina velocidade com dribles e boa finalização e é o segundo maior goleador do Campeonato Paulista, com seis gols.

Antony - São Paulo

Aos 19 anos, o destaque do São Paulo na conquista da Copa São Paulo de Futebol Junior deste ano começa a conseguir o mesmo destaque no time principal. Antony marcou um belo gol no empate com o São Caetano, na última quarta-feira, que valeu a classificação para a equipe. Foi o primeiro gol dele como profissional. Com o time em momento técnico ruim, o garoto vira a esperança.

Cássio - Corinthians

Experiente, com Copa do Mundo no currículo e de carreira vencedora. O goleiro Cássio, do Corinthians, pode ser campeão paulista pela quarta vez. Após completar nesta semana 400 jogos pelo clube, Cássio está motivado para o mata-mata. O goleiro tem potencial para ser decisivo nas cobranças de pênaltis, como foi no ano passado na final contra o Palmeiras.

Tony - Ferroviária

O meia da Ferroviária de 32 anos tem dois gols marcados neste Estadual. O experiente jogador passou por clubes como Ponte Preta, Ceará, Botafogo e até pelo futebol iraniano. Versátil, atua como volante ou também como segundo atacante. Tem como um dos pontos fortes o apoio às jogadas ofensivas e os chutes fortes.