São Paulo e Corinthians empatam; veja gols da 17ª rodada do Brasileiro

Hoje a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro teve sua conclusão. No Morumbi, o clássico entre São Paulo e Corinthians acabou em 1 a 1, mas os dois times tiveram chance de sair com a vitória. No Mineirão, o Palmeiras teve sua segunda derrota seguida, dessa vez para o Cruzeiro, por 2 a 1. E, na Arena Grêmio, o Grêmio não tomou conhecimento do rival Internacional e goleou por 5 a 0, a maior diferença de gols neste campeonato.

No sábado, na Ressacada, em Florianópolis, o Fluminense de Ronaldinho Gaúcho 'freou' a boa fase no torneio ao perder para o time da casa, o Avaí, por 1 a 0, com gol de André Lima. Mais tarde, na Vila Belmiro, o Santos venceu o duelo direto contra o rebaixamento e afundou ainda mais o lanterna Coritiba. Confira os gols:

SÃO PAULO 1 X 1 CORINTHIANS

CRUZEIRO 2 X 1 PALMEIRAS

VASCO 0 X 0 JOINVILLE

AVAÍ 1 X 0 FLUMINENSE

SANTOS 3 X 0 CORITIBA