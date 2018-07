Palmeiras mostra força diante do Flamengo; veja os gols da rodada

A 19ª rodada do Brasileirão marcou o título simbólico do primeiro turno para o Corinthians. A equipe paulista contou com dois gols de Luciano para derrotar o Avaí, de virada, no estádio da Ressacada. Rival direto pela liderança, o Atlético-MG acabou caindo para a Chapeconse, na Arena Condá. O resultado de 2 a 1 foi muito contestado pela equipe mineira por conta das falhas da arbitragem.

Em outro jogos importantes, o Cruzeiro empatou sem gols com o Internacional, na estreia de Argel Fucks pelo time colorado. Já o Grêmio ganhou, de virada, do Joinville e emplacou sua terceira vitória seguida. No jogo que abriu os confrontos do domingo, às 11h, o Palmeiras fez 4 a 2 no Flamengo. No final do embate, os jogadores reclamaram muito do forte calor. No Rio, o Fluminense bateu o Figueirense por 2 a 1 e aparece no G-4.



No sábado, o Goiás teve uma surpreendente atuação no Morumbi e arrasou o São Paulo por 3 a 0, em noite irreconhecível do time de Juan Carlos Osorio. Já na briga contra o rebaixamento, o Coritiba marcou nos acréscimos contra o Vasco no Maracanã e afundou ainda mais o time carioca, que terminou o primeiro turno na última posição, com apenas 13 pontos. Na Arena da Baixada, o Atlético-PR e Santos empataram sem gols. Assista aos gols e melhores momentos.

SÃO PAULO 0 x 3 GOIÁS

VASCO 0 x 1 CORITIBA

PALMEIRAS 4 x 2 FLAMENGO

CRUZEIRO 0 x 0 INTERNACIONAL

GRÊMIO 2 x 1 JOINVILLE

FLUMINENSE 2 x 1 FIGUEIRENSE