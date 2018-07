Confira os gols da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Saudades do Campeonato Brasileiro? Com o fim das Datas Fifa, o maior campeonato nacional, em sua reta final, está de volta. Nesta quarta-feira, no Independência, o Atlético-MG bateu o Internacional por 2 a 1. Já o Palmeiras deu sequência à má fase e perdeu para a Ponte Preta em casa: 1 a 0. O São Paulo foi ao Maracanã e, na estreia do técnico Doriva, levou 2 a 0 do Fluminense.

Quem também perdeu foi o Santos, que visitou o Grêmio e também caiu por 1 a 0. Já o Corinthians, por sua vez, permanece praticamente imbatível em casa e, nesta quinta-feira, venceu o Goiás por 3 a 0. No 'duelo da agonia', o Vasco recebeu a Chapecoense e ficou no 1 a 1. Confira os melhores lances das partidas na TV Estadão!

CORINTHIANS 3 X 0 GOIÁS

ATLÉTICO-MG 2 X 1 INTERNACIONAL

PALMEIRAS 0 X 1 PONTE PRETA

FLUMINENSE 2 X 0 SÃO PAULO

GRÊMIO 1 X 0 SANTOS

VASCO 1 X 1 CHAPECOENSE