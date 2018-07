Confira os gols e lances da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

A rodada compelta do Campeonato Brasileiro foi recheada de gols. A seleção brasileira teve que dividir atenção com as boas vitórias de Grêmio e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho bateu o até então líder Atlético-PR e subiu seis posições no torneio enquanto o Alviverde se afastou da zona de rebaixamento com um gol nos acréscimos de Cristaldo. Confira os lances!

PALMEIRAS 2 x 1 FLUMINENSE

GRÊMIO 2 x 1 ATLÉTICO-PR

CORITIBA 0 X 1 FLAMENGO

CORINTHIANS 2 X 1 INTERNACIONAL