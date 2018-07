Confira os gols da primeira rodada dos campeonatos estaduais

Finalmente, a partir deste sábado, os gramados brasileiros voltaram a receber competições oficiais após quase dois meses de férias e pré-temporada. Pelo Campeonato Paulista, os quatro favoritos mostraram força e venceram suas estreias na competição. No Rio, tudo se encaminhava para o mesmo cenário, não fosse o polêmico empate entre Flamengo e Macaé por 1 a 1. Já em Minas, o Atlético-MG venceu com dois gols 'argentinos' e o Cruzeiro suou para virar o jogo contra o Democrata: 2 a 1. Por fim, no Gauchão, o Grêmio venceu, mas o Internacional tropeçou no Lajeadense na decisão da Recopa Gaúcha. Confira os gols da primeira rodada dos estaduais!

Corinthians 3 x 0 Marília

Palmeiras 3 x 1 Audax

Vasco 2 x 0 Cabofriense

Macaé 1 x 1 Flamengo

Botafogo 1 x 0 Boavista

Atlético-MG 2 x 0 Tupi

Grêmio 3 x 0 União Frederiquense