Confira os gols da quarta-feira nos campeonatos estaduais

A temporada 2015 já começou com tudo Brasil afora, com vários gols sendo marcados em algumas partidas. No Pacaembu, Alexandre Pato marcou três gols e deu uma assistência para Alan Kardec na fácil vitória do São Paulo sobre o Capivariano, por 4 a 2. Outra partida com muitos gols foi o duelo entre Internacional e São José pelo Gaúcho, que terminou em 4 a 4, e com Vitinho – ex-Botafogo – marcando duas vezes. O Fluminense também se saiu bem ao fazer 4 a 1 no Nova Iguaçu, fora de casa. Confira os gols desta quarta-feira!