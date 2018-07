Confira os gols da rodada do fim de semana nos estaduais

A rodada do fim de semana no Campeonato Paulista voltou a registrar superioridade dos grandes clubes sobre os pequenos. Apesar do São Paulo não ter saído do 0 a 0 com o Rio Claro, Corinthians, Palmeiras e Santos foram vitoriosos em seus respectivos duelos. Nos clássicos, Internacional e Grêmio empataram sem gols em jogo marcado pela convivência pacífica entre as torcidas rivais em um setor do Beira-Rio, e o Botafogo ganhou do Flamengo com um gol no fim da partida. No mais, Fluminense, Vasco e Atlético-MG também ganharam no fim de semana. Confira os gols da rodada do fim de semana!

CORINTHIANS 3 X 0 MOGI MIRIM

SANTOS 4 X 2 LINENSE

RIO CLARO 0 X 0 SÃO PAULO

PALMEIRAS 2 X 0 CAPIVARIANO

INTERNACIONAL 0 X 0 GRÊMIO

BOTAFOGO 1 X 0 FLAMENGO

FLUMINENSE 1 X 0 RESENDE

VASCO 2 X 0 BANGU

ATLÉTICO-MG 2 X 0 GUARANI-MG