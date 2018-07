Confira os gols da terceira rodada dos Estaduais

Neste sábado (8), o São Paulo contou com gols de Luis Fabiano e Rogério Ceni para bater o XV de Piracicaba e manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. No Carioca, o Flamengo superou o Resende e continua invicto, enquanto o Botafogo goleou o Bonsucesso após quase dois anos sem poder atuar em seu estádio, o Engenhão, por conta de reformas. No Gauchão, o Internacional se recuperou de dois empates e bateu o Novo Hamburgo com gol do meia veterano Alex. Confira os gols dos estaduais!

São Paulo 2 x 0 XV de Piracicaba

Botafogo 4 x 0 Bonsucesso

Flamengo 2 x 1 Resende

Internacional 1 x 0 Novo Hamburgo