Confira os gols das vitórias de Santos e Flu pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, a Copa do Brasil voltou à cena com as partidas de ida dos dois confrontos das semifinais. No Morumbi, com direito a 'apagão' e temporal, o Santos encaminhou a vaga à decisão ao bater o São Paulo por 3 a 1. Enquanto isso, no Maracanã, o Fluminense saiu na frente do Palmeiras, mas viu a equipe diminuir no segundo tempo e deixar a classificação em aberto para o jogo de volta, na casa alviverde. Confira os gols e os melhores lances das semifinais!

SÃO PAULO 1 X 3 SANTOS

FLUMINENSE 2 X 1 PALMEIRAS