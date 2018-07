Confira os gols desta quarta-feira no Campeonato Brasileiro

A quarta-feira foi movimentada no futebol brasileiro . Teve goleada em Minas, visitante estragando festa de torcida e muita emoção. No jogo de mais destaque da noite, o Palmeiras planejou uma grande comemoração para a inauguração de sua nova casa, que ficou pronta após quase quatro anos de obra. A torcida compareceu em peso, grandes ídolos do clube marcaram presença, mas esqueceram de avisar o Sport , que, com gols de Ananias e Patric, venceu o jogo e colocou o rival perto da zona de rebaixamento.